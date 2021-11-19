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Kyivstoner вперше став батьком: ніжне фото з новонародженим сином

Автор: Володимир Костирін

Український репер і блогер Kyivstoner (Альберт Васильєв) поділився радісною новиною про народження дитини. 29-річний екс-учасник групи "Гриби" став батьком вперше.

Про це артист 19 листопада розповів у своєму Instagram.

Музикант і відеоблогер з теплими словами подяки звернувся до коханої Аліни, а також опублікував в мережі фото новонародженого сина.

"Аліна, ти найсильніша і неймовірна жінка на землі. Спасибі тобі за те, що поруч. Спасибі тобі за сенс жити більше", - написав Kyivstoner.

На ніжному чорно-білому знімку видно, як малюк своєю ручкою тримає тата за великий палець.

У Kyivstoner народився син (фото: instagram.com/kyivstoner)

Сама 24-річна Аліна також після пологів вже порадувала шанувальників щасливою звісткою, і теж виклала сімейний кадр в мережі.

"Я люблю вас більше за життя. Двоє моїх найкращих чоловіків, дякую за абсолютне щастя", - написала вона, звертаючись до Kyivstoner.

У коментарях українці вітають сім'ю з поповненням і обсипають їх найтеплішими побажаннями.

Kyivstoner з коханою Аліною незадовго до народження їхнього первістка (фото: instagram.com/kyivstoner)

Додамо, що сама майбутня мама, в очікуванні народження дитини, досить активно влаштовувала "вагітні фотосети", на яких показувала красу жінки, яка готується подарувати нове життя.

Аліна за освітою актриса, але після навчання та отримання диплома почала працювати в ресторанному бізнесі.

Дівчина Kyivstoner Аліна в очікуванні народження дитини (ОТГ: instagram.com/alishaaa_aa)

Нагадаємо, що Kyivstoner перед зустрічай з Аліною раніше довгий час був у стосунках з Лілією Багіровою.

Раніше повідомлялося, що Kyivstoner вляпався в скандал через Росію і заперечення її військової агресії проти України, яка триває вже восьмий рік.

Також ми писали, що зовсім недавно у Києві пограбували колишню дівчину Kyivstoner - зловмисники винесли гроші, але сама Лілія Багірова, на щастя, не постраждала.

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