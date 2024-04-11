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Квиткова впервые ответила на слухи о романе с владельцем "Трухи"

Квиткова отреагировала на слухи о новом романе (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Полина Иваненко

Блоггерша Даша Квиткова, которой на днях приписали роман с владельцем Telegram-канала "Труха" Максимом Лавриненко, впервые отреагировала на скандал. Ей пришлось ответить на вопросы подписчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми Квиткова поделилась в Instagram .

Квиткова и админ "Трухи" - вместе или нет

Так, фаны буквально "завалили" блогершу вопросами об отношениях.

На фоне слухов о романе с Лавриненко Квиткова решила ответить.

Впрочем, всю информацию о новых отношениях она отрицает.

Квиткова отреагировала на слухи о новом романе (скриншот)

"Я не в отношениях и не встречалась ни с кем, после развода. Мое сердце не занято. У меня все хорошо. Когда что-то изменится и я пойму, что это серьезно - я дам вам знать", - написала она.

А впоследствии Квиткова решила воспользоваться вниманием фанатов к своей персоне.

Она показала скриншот с информацией о возможных отношениях с админом "Трухи" и оставила ссылку, которая якобы должна была раскрыть все подробности.

Впрочем, "линк" ведет на анонс благотворительного мероприятия, в котором Квиткова примет участие.

"Когда не понимаешь, что тебе приписывают", - написала блогерша в Stories, в которой она смеялась прямо на камеру.

Квиткова прокомментировала слухи о романе с владельцем "Трухи" (скриншот)

Напомним, недавно мы уже рассказывали, что в список Forbes "30 до 30" вошло рекордное количество украинцев.

Кроме этого, на днях стало известно, что Фреймут попала в скандал из-за фейка об уклонистах.

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