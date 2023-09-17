Квиткова, Приходько и другие звезды, которые решились показать свое тело после родов

Анастасия Приходько

"Сейчас бодипозитив в моде. Но, как быть привыкшим всегда видеть одно отражение в зеркале, а после родов на тебя смотрит совсем другой человек? Лишние килограммы, растяжки, обвисший живот, обвисшая грудь, неухоженность. И бывает так, что просто нет сил что-то делать. Не будем забывать о частой послеродовой депрессии и гормонах", - писала певица в своем Instagram в 2021 году, когда в третий раз стала мамой.

Настя говорит, что хоть "быть мамой - самая сложная миссия на земле для женщины", но она "гордится своей черточкой на животе, каждый день напоминающей о сыне".

Анастасия Приходько после родов (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Илона Гвоздева

Украинская танцовщица Илона Гвоздева воспитывает двоих детей - 7-летнюю Валерию и 2-летнего Доминика. Когда она была беременна сыном, ей пришлось столкнуться с набором лишнего веса. На своей странице в Instagram звезда рассказывала, что весила более 75 килограммов.

Илона Гвоздева на 4 день после родов (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Василиса Фролова

45-летняя телеведущая Василиса Фролова, которая сейчас проживает за границей, впервые стала мамой несколько лет назад. Тогда же она поделилась со своими подписчиками, что ее не устраивает вес, однако немедленно садиться на диету знаменитость не планирует.

"В таких аппетитных объемах я не была никогда в жизни. Местами не узнаю себя в зеркале, но бежать расставаться с ними пока не собираюсь. Выбираю постепенное возвращение в прежнюю форму через мягкие массажи, прогулки и правильно подобранное корректирующее белье", - писала Фролова в своем блоге.

Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Анна Саливанчук

Звезда сериала "Одного разу під Полтавою" Анна Саливанчук обнажилась на камеру спустя четыре месяца после вторых родов. 38-летняя актриса рассказывала, что с двумя детьми хватает забот, однако похудеть после родов ей помог коронавирус.

"Похудела сильно, как бы смешно ни звучало, во время коронавируса, когда потеряла вкусы и запахи, просто перестала есть, не хотела. И так понемногу начала худеть, желудок уменьшился. Теперь меньше им", - писала она в Instagram.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Даша Квиткова

Победительница "Холостяка" Даша Квиткова, воспитывающая 2-летнего сына Льва, также не стеснялась показать себя настоящей после родов. По словам бывшей жены телеведущего Никиты Добрынина, в день родов она весила 82 килограмма, а вышла вышла из роддома с весом 75 килограмм.

"Почему я это выставила? Зная, что сейчас это разнесут по пабликам и будут скидывать друг другу. Потому что это я. И я не идеальна. И мой животик уйдет, это исправляется, а ядовитые языки останутся с некоторыми навсегда", - объясняла Квиткова.

Даша Квиткова после беременности (фото: nstagram.com/kvittkova)

МамаРика

Украинская исполнительница MamaRika родила сына в 2021 году. Материнским контентом артистка начала делиться через полтора месяца после появления малыша.

Так, в своем Instagram-аккаунте певица смело демонстрировала фигуру и получала комплименты от подписчиков, отмечавших, что звезда в очень хорошей форме и ее тело подтянуто.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)