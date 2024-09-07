Цветы растут только на могилах добрых людей? Суеверия о кладбище

Цветы растут только на могилах добрых людей

Существует древнее поверье: если человек вел праведную жизнь, на его могиле вырастают цветы, что символизирует его душевную чистоту и путь к Небесам. Могила, заросшая сорняками, может указывать на грешную жизнь покойного.

Корни этого предрассудка теряются в веках, однако цветы всегда считались символом красоты, чистоты и духовности, тогда как сорняки ассоциировались с упадком, скорбью и неурядицами.

Хоронить мертвых надо головой на запад

На многих кладбищах усопших хоронят головой на запад, а ногами на восток. Это имеет символическое значение: восход солнца олицетворяет возрождение и новую жизнь, тогда как закат символизирует смерть. Христиане верят, что Страшный Суд начнется с востока, поэтому усопших кладут так, чтобы они "смотрели" на восток, словно ждут возрождения во время судного дня.

Нести гроб можно только в перчатках

Есть старый суеверие, что носители гроба должны одевать перчатки, чтобы дух умершего не смог войти в их тело через контакт. Это поверье появилось в эпоху викторианства, когда люди придерживались моды и традиций. Хотя точное происхождение неизвестно, это еще один пример страха перед духами, который существовал между живыми и мертвыми.

Надо закрыть все зеркала в доме умершего

После смерти человека принято закрывать зеркала в доме. Это делают по нескольким причинам: чтобы уменьшить внимание на себя и сосредоточиться на усопшем, а также чтобы показать, что семья удаляется от общества во время траура.

Есть еще одно объяснение, почему нужно закрывать зеркала, когда в доме есть покойник. Люди верят, что зеркало может "унести" душу умершего, и это будет мешать ей спокойно перейти в другой мир. Поэтому, закрывая зеркала, вы помогаете душе усопшего завершить свой путь.

Коснитесь пуговицы, если видите катафалк

Существует множество предрассудков, связанных с катафалками, поскольку этот транспорт тесно ассоциируется со смертью и похоронами. Одно из самых необычных народных поверий говорит, что, увидев катафалк, нужно коснуться пуговицы на своей одежде.

Это делают, чтобы катафалк не "забрал" вас следующим. Считается, что прикосновение к пуговице помогает остаться "связанным" с жизнью и защищает от смерти.

Нельзя хоронить покойного в вещах живого человека

Существует предрассудок, что одежду для погребения нельзя брать у живого человека. Люди верят, что когда эта одежда начнет тлеть в могиле, владелец вещей может заболеть и даже умереть. Считается, что вместе с одеждой передается часть энергии живого, постепенно исчезающая, забирая его здоровье и силу.