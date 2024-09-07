Цветы растут только на могилах добрых людей? Суеверия о кладбище

Кладбища всегда окружали многочисленные суеверия, которые с давних времен передавались из поколения в поколение. Большинство из них касается веры в духов и способов защиты живых от влияния смерти.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий и традиций о кладбищах и покойниках.
Существует древнее поверье: если человек вел праведную жизнь, на его могиле вырастают цветы, что символизирует его душевную чистоту и путь к Небесам. Могила, заросшая сорняками, может указывать на грешную жизнь покойного.
Корни этого предрассудка теряются в веках, однако цветы всегда считались символом красоты, чистоты и духовности, тогда как сорняки ассоциировались с упадком, скорбью и неурядицами.
На многих кладбищах усопших хоронят головой на запад, а ногами на восток. Это имеет символическое значение: восход солнца олицетворяет возрождение и новую жизнь, тогда как закат символизирует смерть. Христиане верят, что Страшный Суд начнется с востока, поэтому усопших кладут так, чтобы они "смотрели" на восток, словно ждут возрождения во время судного дня.
Есть старый суеверие, что носители гроба должны одевать перчатки, чтобы дух умершего не смог войти в их тело через контакт. Это поверье появилось в эпоху викторианства, когда люди придерживались моды и традиций. Хотя точное происхождение неизвестно, это еще один пример страха перед духами, который существовал между живыми и мертвыми.
После смерти человека принято закрывать зеркала в доме. Это делают по нескольким причинам: чтобы уменьшить внимание на себя и сосредоточиться на усопшем, а также чтобы показать, что семья удаляется от общества во время траура.
Есть еще одно объяснение, почему нужно закрывать зеркала, когда в доме есть покойник. Люди верят, что зеркало может "унести" душу умершего, и это будет мешать ей спокойно перейти в другой мир. Поэтому, закрывая зеркала, вы помогаете душе усопшего завершить свой путь.
Существует множество предрассудков, связанных с катафалками, поскольку этот транспорт тесно ассоциируется со смертью и похоронами. Одно из самых необычных народных поверий говорит, что, увидев катафалк, нужно коснуться пуговицы на своей одежде.
Это делают, чтобы катафалк не "забрал" вас следующим. Считается, что прикосновение к пуговице помогает остаться "связанным" с жизнью и защищает от смерти.
Существует предрассудок, что одежду для погребения нельзя брать у живого человека. Люди верят, что когда эта одежда начнет тлеть в могиле, владелец вещей может заболеть и даже умереть. Считается, что вместе с одеждой передается часть энергии живого, постепенно исчезающая, забирая его здоровье и силу.
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При написании материала были использованы источники: Funeral Help Center, One World Memorials.