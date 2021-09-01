Квашені помідори, які довго зберігаються: розкритий секрет ідеальної закуски!

"Квашені помідори за моїм рецептом завжди виходять смачними і довго зберігаються!" - запевняє Сергій.

Інгредієнти для квашених помідорів (на дві трилітрові банки):

Помідори (сливки, чумачок) - 3 кг

Засолювальний віник - за смаком

Часник - 1 головка

Перець чорний горошком, перець духмяний горошком, гвоздика, лавровий лист, сіль кам'яна нейодована - за смаком.

Покрокове приготування закуски

Візьміть "віник" для засолювання, як для малосольних огірків. Зазвичай, це листя хрону, гілки вишні, смородини, кропу разом c насінням, іноді фенхеля.

Помідори - краще візьміть вершки або інший улюблений сорт. При цьому важливо, щоб всередині помідора не було білого стрижня, він повинен бути виключно однорідно-червоним.

Вимийте томати холодною водою, обов'язково обірвіть хвостики, відберіть зіпсовані, якщо такі попадуться.

Вимийте "віник" і наріжте його великими шматками (довжиною як сірник), перемішайте складові.

У кожну банку вкладіть велику жменю віника, щоб закрило дно банки, ще стільки ж має залишитися.

У кожну банку вкиньте по 2 лаврових листки, по 10 горошин чорного перцю, по 2 бутони гвоздики, по 3 горошини запашного перцю.

Далі - соляний розчин. На одну трилітрову банку треба приблизно 50-60 грам солі.

"Це найскладніший момент в процесі - вгадати сіль. З огляду на, що частина простору банки зайнята помідорами, сказати, скільки там буде води - неможливо. Тому орієнтуємося на кількість солі в банці", - радить кулінар.

У 0,5 літра окропу розчиніть 100-120 грам великої кам'яної солі. Головне - не йодованої!

Ще гарячий розчин порівну розлийте по банках, прямо на віник і спеції.

Далі в банки розкладіть помідори, особливо сильно наштовхувати не варто. Разом c помідорами розкладіть неочищені зубчики часнику. Зверху на помідори покладіть нарізаний "віник", що лишився.

Далі долийте в банку звичайної холодної води - по самий верх. Накрийте банку капроновою кришкою, щоб було герметично і обережно покачайте банку, перевертаючи ee, щоб сіль розійшлася рівномірно по всьому об'єму.

Банки, накриті капроновими кришками, поставте на підвіконня, бажано не під прямі сонячні промені. Залиште на три дні, щоб стартував процес бродіння. Потім відправте банки в холодильник і не чіпайте протягом двох тижнів. Якщо на вулиці вже холодно, виставте банки на балкон, можна в погріб, якщо такий є.