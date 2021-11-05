Квашена капуста може бути дуже небезпечна: кому вона точно зашкодить

Квашена капуста вважається корисним продуктом, в якому міститься багато мінералів і вітамінів. Однак під час приготування в такій капусті утворюється багато шкідливих сполук, які можуть бути небезпечні для здоров'я.
Кому і чому не варто вживати квашену капусту – читайте в матеріалі нижче.
При процесі приготування у квашеній капусті утворюються різні сполуки, які можуть сильно нашкодити здоров'ю людини.
В першу чергу, це сіль, яка може викликати набряклість і спровокувати підвищення тиску. Така капуста швидко виводить йод з організму, а це може привести до проблем з щитовидною залозою.
При певних захворюваннях шлунково-кишкового тракту квашена капуста може викликати біль в шлунку і довести до гострого стану.
Небезпечно вживання капусти, яка тільки почала бродити. Через 2-3 дні в ній розмножуються бактерії, і вони можуть сильно вплинути на здоров'я щитовидки та шлунка.
Не варто вживати капусту, якщо у неї закінчився термін придатності або зовнішній вигляд, або смак не дуже приємний – це може привести до отруєння.
Бактерії та клітковина у квашеній капусті можуть спровокувати утворення газів і здуття. Також вони можуть дратувати слизову шлунка і дуже небезпечні для людей з гастритами та виразкою.
Не варто їсти капусту після 18: 00 і не можна перевищувати допустиму добову дозу в 150-1200 грам.
Як стверджують медики та дієтологи, якщо хронічні захворювання знаходяться в стані ремісії, то невелика кількість квашеної капусти нашкодити не зможе.
Її потрібно з'єднати з білковими продуктами та стежити за тим, щоб не перевищувати норму.
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