Квашеная капуста вредна или полезна? Кому ее есть точно нельзя

Польза квашеной капусты

Такая капуста состоит всего из двух ингредиентов - свежей капусты и соли. Ее мелко шинкуют, складывают в емкости и засыпают солью. После процесса ферментации в такой капусте образовывается множество природных бактерий.

Такая капуста очень полезна для здоровья сердца, костей, иммунитета, она снижает воспаления, риск возникновения рака и даже помогает справиться с беспокойством.

В квашеной капусте много клетчатки, витаминов А, В, С и К, минералы и пробиотики. Исследования показывают, что регулярное употребление квашеной капусты помогает нормализовать работу кишечника. Достаточно 75 г ежедневно, чтобы избавиться от болей и вздутий живота, нормализовать стул и улучшить микробиом кишечника.

Также такая капуста помогает снизить артериальное давление, так как она источник витамина К2. Этот витамин снижает риск развития некоторых заболеваний сердца и улучшает здоровье артерий. Также он важен для здоровья костей, так как помогает кальцию.

Некоторые исследования показывают, что регулярный прием квашеной капусты с раннего детства (не менее 3 порций в неделю) снижал риск развития рака молочной железы на 72%. Также антиоксиданты и другие растительные питательные вещества в капусте, играют важную роль в предотвращении повреждения клеток, которое может привести к раку.

Еще в одном исследовании ученые установили, что у людей, склонных к тревоге, при употреблении квашеной капусты, симптомы улучшались. Однако тут есть важное предостережение: в капусте содержится высокий уровень тирамина. Он может взаимодействовать с ингибиторами моноаминоксидазы (ИМАО), классом препаратов для лечения тревоги и депрессии. Поэтому стоит обсудить с врачом, можно ли вам есть квашеную капусту.

Наличие пробиотиков в квашеной капусте позволяют принести пользу в повышении иммунитета и снижении воспалений. Пробиотики в целом могут облегчить симптомы различных заболеваний - от серьезных инфекций до простуды, и способствовать более быстрому выздоровлению.

В одной чашке капусты много витамина С, который может обеспечить дневную норму до 28%.

Вред и запреты квашеной капусты

Хотя этот продукт очень полезен для здоровья, все же есть некоторые запреты и ограничения на ее употребление.

Непереносимость гистамина. В квашеной капусте много гистамина, который может быть причиной проблем с пищеварением и симптомов аллергии у некоторых людей. Вполне возможно, что употребление квашеной капусты может вызвать или ухудшить эти реакции.

Лекарственное взаимодействие. Квашеная капуста может содержать высокий уровень тирамина, который может опасно взаимодействовать с классом препаратов, называемых ИМАО. Если вы принимаете ИМАО, поговорите со своим врачом, прежде чем добавлять квашеную капусту в свой рацион.

Высокое содержание натрия. Если вы подвержены риску высокого кровяного давления или придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия, соленая квашеная капуста может оказаться для вас не лучшим выбором. В одной чашке содержится менее 1000 миллиграммов натрия, поэтому это зависит от того, что еще вы едите. Если у вас есть сомнения, поговорите со своим врачом.

Проблемы с желудком. С особой осторожностью стоит употреблять такую капусту людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта: гастритами, язвой, синдромом раздраженного кишечника, язвенным колитом, гастродуоденитами.

Почечная недостаточность. Содержание соли может неблагоприятно повлиять на здоровье почек.

Кормящие мамы. Большое количество квашеной капусты в рационе у кормящей мамы может вызвать проблемы у малыша с животиком.

Отеки. Людям со склонностью к отекам стоит с осторожностью употреблять квашеную капусту.

Щитовидная железа. Людям с заболеваниями щитовидной железы стоит проконсультироваться с врачом по поводу приема квашеной капусты.

Важно! Старайтесь не употреблять квашеную капусту после 18:00-19:00 и не превышайте суточную норму в 150-200 г.