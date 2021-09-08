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У Харкові університет атакували зграї кажанів: моторошні фото

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Харків, Середа 08 вересня 2021 22:16
У Харкові університет атакували зграї кажанів: моторошні фото Кажани атакують харківський університет (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Харківському національному університеті імені Каразіна студенти знайшли 70 непроханих гостей. Інцидент стався 7 вересня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Як кажани потрапили до університету

За словами зоозахисників, кажани залетіли до Alma mater через те, що працівники вишу не зачинили кватирки вікон. Тваринки ж випадково залетіли всередину.

Через це всім кажанам знадобилася допомога фахівців.

Фахівці кажуть, що наразі триває міграція кажанів на південь, де вони ховаються на зиму. Тому вдень вони шукають спокійне місце для сну, тому випадково залітають у відчинені вікна та вентиляції.

Окрім того, усіх кажанів зібрали та зоозахисники надали їм допомогу.

"Після втамування спраги, зважування та отримання красивого "браслету", всі руді вечірниці полетіли на волю. Сподіваємось, вони успішно долетять до зимувальних сховищ, котрі можуть знаходитись за 1 500 кілометрів від літніх", — йдеться у повідомлення.

У Харкові університет атакували зграї кажанів: моторошні фотоУ Харкові університет атакували зграї кажанів: моторошні фотоХарківський університет Каразіна атакують кажани (фото: facebook.com/BatsUkraine)

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