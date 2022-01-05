У Дніпрі у ванній серед ночі виявили кажана: як тварина туди потрапила (фото)

У Дніпрі у ванній кімнаті однієї з квартир серед ночі виявили кажана. На допомогу викликали рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Як тварина потрапила у квартиру

Так, інцидент стався вчора, 4 січня о 23:30 на проспекті Дмитра Яворницького. Зазначається, що власники квартири виявили кажана у ванній кімнаті.

"По прибутті до місця події, фахівці ДСНС з’ясували, що кажан випав з вентиляційного отвору у ванній кімнаті оселі. Співробітники аварійно-рятувального підрозділу виловили тварину", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, рятувальники розповіли, що кажана випустили на волю за межами міста.

Також зараз тварини перебувають у сплячці та випустили зараз кажана на волю - це приректи її на загибель.

У Дніпрі вночі виявили кажана (dp.dsns.gov.ua)