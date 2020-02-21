"Квартал 95" привів в сказ українців в роковини розстрілів на Майдані

Квартал 95 опублікував неоднозначний пост в соцмережі і розлютив українців
"Квартал 95" знову потрапив у скандал. На цей раз на сторінці гумористів у Facebook з'явився неоднозначний пост в день річниці розстрілів на Майдані.
"Я не забуду вогонь у центрі столиці,
І мужні навколо лиця - країна добрих людей!
Я пам'пам'ятаю, хто за країну загинув,
Шевронів своїх не скинувши. Країна мужніх людей", - написали на сторінці "кварталівців".
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Українці одразу ж звернули увагу на слова про шеврони і написали, що на Майдані шеврони носили тільки "беркутівці". Також люди публікують фотографії, які доводять їх слова. Зазначимо, що користувачі під постом написали близько 800 коментарів, в яких висловили свій гнів і подив написаним.