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"Квартал 95" привел в бешенство украинцев в годовщину расстрелов на Майдане

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Квартал 95 опубликовал неоднозначный пост в соцсети и разозлил украинцев

"Квартал 95" снова попал в скандал. На этот раз на странице юмористов в Facebook появился неоднозначный пост в день годовщины расстрелов на Майдане.

"Я не забуду вогонь у центрі столиці,
І мужні навколо лиця - країна сильних людей!
Я пам'ятаю, хто за країну загинув,
Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей", - написали на странице "кварталовцев".

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Скриншот поста (facebook.com/kvartal95)

Украинцы сразу же обратили внимание на слова про шевроны и написали, что на Майдане шевроны носили только "беркутовцы". Также люди публикуют фотографии, которые доказывают их слова. Отметим, что пользователи под постом написали около 800 комментариев, в которых выразили свой гнев и недоумение написанным.

  • Поздоровляю. Цими шевронами ви перевершили ебонітові палички.
  • Це було важко, справді важко. Але ви впорались. Молодці які.
  • Шевронів? Оце зашквар...огида до вас. Потрібно всім просто ігнорувати їх концерти, коли в залі буде пусто - будуть інше співати. Якщо вже настільки плюють в очі тим, хто вшановує та пам'ятає Героїв Небесної Сотні. Ганьба кварталу 95!
  • Чомусь, коли читаю допис на цю тему на вашій сторінці, виникає відчуття відрази.
  • Ви, які в тому числі доклалися до того, що люди на цій стіні - вже не з нами. Бридко.
  • Шевронів своїх не скинув????? це ви про Беркут??? ви що усі там ібаньки в кварталі 95??????

Скриншот комментариев

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