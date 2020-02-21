"Квартал 95" привел в бешенство украинцев в годовщину расстрелов на Майдане

"Квартал 95" снова попал в скандал. На этот раз на странице юмористов в Facebook появился неоднозначный пост в день годовщины расстрелов на Майдане.

"Я не забуду вогонь у центрі столиці,

І мужні навколо лиця - країна сильних людей!

Я пам'ятаю, хто за країну загинув,

Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей", - написали на странице "кварталовцев".

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Скриншот поста (facebook.com/kvartal95)

Украинцы сразу же обратили внимание на слова про шевроны и написали, что на Майдане шевроны носили только "беркутовцы". Также люди публикуют фотографии, которые доказывают их слова. Отметим, что пользователи под постом написали около 800 комментариев, в которых выразили свой гнев и недоумение написанным.

Поздоровляю. Цими шевронами ви перевершили ебонітові палички.

Це було важко, справді важко. Але ви впорались. Молодці які.

Шевронів? Оце зашквар...огида до вас. Потрібно всім просто ігнорувати їх концерти, коли в залі буде пусто - будуть інше співати. Якщо вже настільки плюють в очі тим, хто вшановує та пам'ятає Героїв Небесної Сотні. Ганьба кварталу 95!

Чомусь, коли читаю допис на цю тему на вашій сторінці, виникає відчуття відрази.

Ви, які в тому числі доклалися до того, що люди на цій стіні - вже не з нами. Бридко.

Шевронів своїх не скинув????? це ви про Беркут??? ви що усі там ібаньки в кварталі 95??????

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