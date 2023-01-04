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Кутья полезна или вредна? Кому точно нельзя есть рождественское блюдо

Кутья (фото: instagram.com/samalipyla.lviv)
Автор: Светлана Мащенко

Традиционное рождественское блюдо кутья имеет уникальный состав и вкус, но есть его, особенно много, можно далеко не всем. Что же не так с украинским обрядовым блюдом, и кому не стоит им злоупотреблять?

Об этом в Instagram рассказал врач Михаил Цюрак.

Воздействие кутьи на организм по ее традиционным составляющим

Пшеница

Цельные зерна пшеницы содержат множество витаминов группы В и клетчатки, а также растительный белок.

Однако пшеница может вызвать вздутие кишечника, поэтому блюда с ней следует с осторожностью употреблять людям, имеющим проблемы с пищеварением.

А вот людям с непереносимостью глютена пшеницу следует заменить другой безглютеновой крупой, например, рисом.

Мак

Зернышки мака содержат растительные жиры и белок, которые легко усваиваются организмом. А вот в большом количестве мак вызывать сонливость или запор, поэтому не злоупотребляйте.

Грецкие орехи

Это отличный источник витаминов и белка. Однако они являются потенциальными аллергенами (собственно, как и все другие орехи), поэтому их следует с осторожностью употреблять в пищу аллергикам.

Кутья – полезное блюдо, но в меру (фото: instagram)

Сухофрукты

Они являются отличным источником калия – важного элемента, необходимого для работы сердца.

Мед

Натуральный продукт содержит фруктозу, которая имеет более низкий гликемический индекс, чем сахар. Следовательно, следует добавлять в кутью только натуральный мед, ведь искусственный мед может содержать нежелательные химические добавки.

При этом мед противопоказан детям до одного года и является потенциальным аллергеном.

Можем подытожить, что кутья – бесспорно является источником важных веществ для нашего организма, однако потреблять ее следует в меру.

Раньше мы писали, когда нужно готовить голодную, богатую и щедрую кутью, и почему важно не путать.

Также читайте, когда нужно колядовать, щедровать и посевать.

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