Кутья полезна или вредна? Кому точно нельзя есть рождественское блюдо

Воздействие кутьи на организм по ее традиционным составляющим

Пшеница

Цельные зерна пшеницы содержат множество витаминов группы В и клетчатки, а также растительный белок.

Однако пшеница может вызвать вздутие кишечника, поэтому блюда с ней следует с осторожностью употреблять людям, имеющим проблемы с пищеварением.

А вот людям с непереносимостью глютена пшеницу следует заменить другой безглютеновой крупой, например, рисом.

Мак

Зернышки мака содержат растительные жиры и белок, которые легко усваиваются организмом. А вот в большом количестве мак вызывать сонливость или запор, поэтому не злоупотребляйте.

Грецкие орехи

Это отличный источник витаминов и белка. Однако они являются потенциальными аллергенами (собственно, как и все другие орехи), поэтому их следует с осторожностью употреблять в пищу аллергикам.

Кутья – полезное блюдо, но в меру (фото: instagram)

Сухофрукты

Они являются отличным источником калия – важного элемента, необходимого для работы сердца.



Мед

Натуральный продукт содержит фруктозу, которая имеет более низкий гликемический индекс, чем сахар. Следовательно, следует добавлять в кутью только натуральный мед, ведь искусственный мед может содержать нежелательные химические добавки.

При этом мед противопоказан детям до одного года и является потенциальным аллергеном.



Можем подытожить, что кутья – бесспорно является источником важных веществ для нашего организма, однако потреблять ее следует в меру.