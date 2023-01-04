Кутья полезна или вредна? Кому точно нельзя есть рождественское блюдо

Традиционное рождественское блюдо кутья имеет уникальный состав и вкус, но есть его, особенно много, можно далеко не всем. Что же не так с украинским обрядовым блюдом, и кому не стоит им злоупотреблять?
Об этом в Instagram рассказал врач Михаил Цюрак.
Пшеница
Цельные зерна пшеницы содержат множество витаминов группы В и клетчатки, а также растительный белок.
Однако пшеница может вызвать вздутие кишечника, поэтому блюда с ней следует с осторожностью употреблять людям, имеющим проблемы с пищеварением.
А вот людям с непереносимостью глютена пшеницу следует заменить другой безглютеновой крупой, например, рисом.
Мак
Зернышки мака содержат растительные жиры и белок, которые легко усваиваются организмом. А вот в большом количестве мак вызывать сонливость или запор, поэтому не злоупотребляйте.
Грецкие орехи
Это отличный источник витаминов и белка. Однако они являются потенциальными аллергенами (собственно, как и все другие орехи), поэтому их следует с осторожностью употреблять в пищу аллергикам.
Кутья – полезное блюдо, но в меру (фото: instagram)
Сухофрукты
Они являются отличным источником калия – важного элемента, необходимого для работы сердца.
Мед
Натуральный продукт содержит фруктозу, которая имеет более низкий гликемический индекс, чем сахар. Следовательно, следует добавлять в кутью только натуральный мед, ведь искусственный мед может содержать нежелательные химические добавки.
При этом мед противопоказан детям до одного года и является потенциальным аллергеном.
Можем подытожить, что кутья – бесспорно является источником важных веществ для нашего организма, однако потреблять ее следует в меру.
Раньше мы писали, когда нужно готовить голодную, богатую и щедрую кутью, и почему важно не путать.
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