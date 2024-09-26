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Кускус с овощами, грибами и курицей: три рецепта вкусного и полезного блюда

Кус кус отлично сочетается с овощами (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Кускус - один из самых популярных гарниров. Готовить кускус очень удобно, ведь его достаточно запарить. А сделать блюдо вкусным можно, добавив овощи, грибы или мясо.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как готовить кускус с овощами, грибами и мясом.

Кускус с овощами

Кускус с овощами (скриншот / Швидко та Смачно UA)

Для того чтобы быстро приготовить кускус с овощами, нужно следующие продукты:

  • кускус - 1 стакан;
  • кипяток - 1 стакан;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • кабачок - 1 шт.;
  • болгарский перец - 1 шт.;
  • морковь - 1 шт.;
  • помидоры (маленькие) - 4-5 шт.;
  • растительное масло - 1-2 ст. л.;
  • соль - 0,5 ст. л.;
  • зелень - по вкусу.

Как готовить кускус с овощами

Сначала приготовьте овощи. Морковь и кабачок нужно нарезать соломкой, из перца удалить плодоножку и семена, а также нарезать овощ соломкой.

Помидоры нарежьте на кубики. Разогрейте глубокую сковороду с растительным маслом, всыпьте морковь и перец. Промойте и измельчите зелень.

Обжарьте овощи в течение нескольких минут, затем добавьте кабачок. Перемешайте и через несколько минут добавьте помидоры.

Чеснок нужно почистить и измельчить, затем добавить к овощам вместе с солью и зеленью. Убавьте огонь, и тушите овощи до готовности.

После этого всыпьте в овощи кускус и залейте все кипятком. Накройте сковороду крышкой, выключите огонь и оставьте блюдо настаиваться на 10 минут - и кускус с овощами готов.

 

Кускус с грибами и шпинатом

Кускус с грибами (иллюстративное фото: GettyImage)

Для приготовления кускуса с грибами и шпинатом нужны эти ингредиенты:

  • кускус - стакан;
  • кипяток - стакан;
  • шампиньоны - 300-400 г;
  • лук - 1 шт.;
  • шпинат - 1 стакан;
  • чеснок - 2-3 зубчика;
  • соевый соус - 2 ст. л.;
  • растительное масло - 2-3 ст. л.;

Как готовить кускус с грибами и шпинатом

Для начала нужно помыть и почистить грибы, нарезать их на тонкие ломтики. Также почистьте чеснок и лук. Нарежьте лук на кубики, а чеснок раздавите.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на сильном огне, обжарьте грибы, время от времени помешивая. Когда шампиньоны станут коричневого цвета, вбросьте лук.

Когда грибы с луком будут готовы, добавьте промытый шпинат. Нарезать его необязательно. Добавьте чеснок, соль и перец по вкусу и соевый соус.

Перемешайте ингредиенты, и прожарьте грибы еще несколько минут. Тем временем приготовьте кускус.

Варить его не нужно, достаточно залить крутым кипятком, добавив масло и соль по вкусу, накрыть посуду крышкой и оставьте настаиваться на 5 минут. Готовый кускус перемешайте и разложите по тарелкам вместе с грибами со шпинатом.

 

Кускус с курицей

Кускус с курицей (фото: GettyImages)

Чтобы приготовить кускус с курицей, нужны следующие продукты:

  • кускус - 200 г;
  • горячий куриный бульон - 200 мл;
  • куриная грудка - 200 г;
  • консервированный нут - 220 г;
  • оливковое масло - 1 ст. л.;
  • лук - 1 шт.;
  • имбирь - кусочек 1-2 см;
  • паста харисы - 1-2 ст. л.;
  • курага - 10 шт.

Как готовить кускус с курицей

Разогрейте оливковое масло в большой сковороде и обжарьте лук в течение 1-2 минут, пока он не размягчится. Добавьте курицу и жарьте в течение 7-10 минут до готовности и пока лук не станет золотистым.

Натрите имбирь на терке, перемешайте с харисой. Залейте смесью курицу с луком и протушите в течение минуты.

Добавьте курагу, нут и кускус, затем залейте ингредиенты бульоном и снова перемешайте. Накройте сковороду крышкой или фольгой и оставьте на огне примерно на 5 минут, пока кускус не впитает весь бульон и не станет мягким.

Перед подачей на стол, разбейте комочки кускуса вилкой и по желанию посыпьте кориандром.

Кстати, раньше мы рассказывали о трех рецептах блюд из риса.

Читайте также о трех рецептах вкусных блюд с гречкой от Клопотенко.

При написании материала использовались следующие источники: GoodFood, кулинарные YouTube-каналы "Швидко та Смачно UA", "Salat i Misto".

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