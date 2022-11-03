Куриные ножки на сковороде, вкус которых сведет вас с ума

Ингредиенты:

Курица - 1 кг

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Сливки 10% - 500 мл

Мука - 1 ч. л.

Кинза - небольшой пучок

Чеснок - 5 зубчиков

Пошаговое приготовление

Нарезать 2 зубчика чеснока на тонкие пластинки. Сделать надрезы в куриных ножках и вставить в них кусочки чеснока. Посолить и поперчить куриные ножки по вкусу.

Обжарить куриные ножки до румяности с каждой стороны. Обжарить на сковороде 1 чайную ложку муки. Добавить сливки. Выложить куриные ножки. Тушить 10 минут.

Мелко нарезать чеснок и кинзу. Добавить чеснок и кинзу, тушить еще 10-15 минут.