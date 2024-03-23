Яйца фаршированные шпинатом: рецепт быстрой и яркой весенней закуски
С началом весны хочется есть простые и легкие блюда. Отличным вариантом для праздничного стола может стать очень быстро готовящаяся легкая закуска из яиц.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Что понадобится
Фаршированные яйца едят по всему миру, а в таком ярком исполнении их точно захотят отведать все.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца куриные - 5 шт.
- шпинат - 100 г
- майонез 72% - 60 г
- лимон, сок - 1 ст.л
- соль и черный молотый перец - по вкусу
- масло подсолнечное рафинированное - 1 ст.л
Способ приготовления
Сначала нужно сварить яйца вкрутую, охладить в ледяной воде и аккуратно почистить. Затем порежьте яйца пополам и отделите желтки в отдельную мисочку.
После этого помойте листья шпината, отрежьте стебли. Разогрейте сковороду, влейте ложку растительного масла, положите шпинат и допустите на среднем огне пока он не станет мягким.
Если используете замороженный шпинат, дайте ему разморозиться, а затем доведите на сковороде до кипения.
Слейте из шпината лишнюю жидкость, положите его в мисочку к желткам, добавьте майонез и тщательно разомните вилкой или перебейте погружным блендером.
Также не забудьте посолить и поперчить.
Выложите эту начинку в половинки вареных белков, можно это сделать ложкой или с помощью кондитерского мешка.
Украсить закуску можно листочками шпината.
Яйца фаршированные шпинатом (фото: Midjourney)
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