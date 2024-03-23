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Яйца фаршированные шпинатом: рецепт быстрой и яркой весенней закуски

Суббота 23 марта 2024 10:30
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Яйца фаршированные шпинатом: рецепт быстрой и яркой весенней закуски Как приготовить фаршированные шпинатом яйца (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

С началом весны хочется есть простые и легкие блюда. Отличным вариантом для праздничного стола может стать очень быстро готовящаяся легкая закуска из яиц.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Что понадобится

Фаршированные яйца едят по всему миру, а в таком ярком исполнении их точно захотят отведать все.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • яйца куриные - 5 шт.
  • шпинат - 100 г
  • майонез 72% - 60 г
  • лимон, сок - 1 ст.л
  • соль и черный молотый перец - по вкусу
  • масло подсолнечное рафинированное - 1 ст.л

Способ приготовления

Сначала нужно сварить яйца вкрутую, охладить в ледяной воде и аккуратно почистить. Затем порежьте яйца пополам и отделите желтки в отдельную мисочку.

После этого помойте листья шпината, отрежьте стебли. Разогрейте сковороду, влейте ложку растительного масла, положите шпинат и допустите на среднем огне пока он не станет мягким.

Если используете замороженный шпинат, дайте ему разморозиться, а затем доведите на сковороде до кипения.

Слейте из шпината лишнюю жидкость, положите его в мисочку к желткам, добавьте майонез и тщательно разомните вилкой или перебейте погружным блендером.

Также не забудьте посолить и поперчить.

Выложите эту начинку в половинки вареных белков, можно это сделать ложкой или с помощью кондитерского мешка.

Украсить закуску можно листочками шпината.

Яйца фаршированные шпинатом: рецепт быстрой и яркой весенней закуски

Яйца фаршированные шпинатом (фото: Midjourney)

Ранее мы сообщали, как понять, что яйца стали опасными.

Также мы писали, что произойдет с организмом, если часто есть сырые яйца.

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