ua en ru
Сб, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Курс подготовки для родителей-усыновителей: советы Тимура и Инны Мирошниченко в проекте Фонда Ахметова

Суббота 09 марта 2024 20:08
UA EN RU
Курс подготовки для родителей-усыновителей: советы Тимура и Инны Мирошниченко в проекте Фонда Ахметова Курс подготовки для родителей-усыновителей: советы Тимура и Инны Мирошниченко в проекте Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Одним из обязательных этапов для усыновления или создания приемной семьи есть прохождение будущими кандидатами в родители специального учебного курса. Этого требует государство и не зря: это дополнительная мера безопасности для ребенка. Благодаря смоделированным ситуациям люди могут понять, с какими проблемами они могут столкнуться в будущем. Только после обучения кандидатов в усыновители принимают на соответствующий учет.

Об организационных моментах по прохождению курса рассказывает программа "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - нет!" вместе со звездными супругами Тимуром и Инной Мирошниченко.

"Каждый ребенок, который нет родителей, может быть травмирован. И мы, как взрослые, должны быть готовы взять на себя ответственность за решение проблем, которые могут возникнуть", - говорит Тимур.

"Нужно понимать, что это могут быть разные проблемы. Следовательно, вы должны сразу выяснить, на что вы готовы пойти, а на что - нет", - добавляет Инна.

Тимур - украинский шоумен и актер, ведущий канала "1+1 Украина", ведущий Нацотбора на "Евровидение-2024" и конкурса "Евровидение-2017", лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий год". Инна - адвокат и блоггер.

Видеогайд "Шаги к ребенку" - это удобный плейлист, который будущие родители могут использовать в любой момент и в любом месте, чтобы найти ответы на свои вопросы: https://bit.ly/41UPAqa

В частности, рассмотрены следующие темы:

- формы устройства ребенка в семью;

- кто может быть усыновителем, опекуном, приемным отцом, создать детский дом семейного типа;

- с чего начать, когда решение об усыновлении принято в семье;

- курс подготовки родителей и взятие на учет в качестве кандидатов;

- поиск ребенка - где и как;

- знакомство с ребенком: как подготовиться и чего ждать;

- принятие ребенка в семью, официальное усыновление, опека и т.д.;

- прекращение воспитания: в каких случаях это происходит:

- особенности устройства ребенка в семье во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети
NEWS
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico