Курс долара злетить вгору: експерти розповіли як заробити

Курс долара в Україні (колаж: РБК-Україна)

Курс долара в Україні вже піднявся порівняно зі стабільним зимовим періодом

Вартість долара відносно гривні на попередньому тижні піднялася через відставку Кабміну і прогнози політекспертів про можливу швидку зміну голови Нацбанку і всіх його топменеджерів. Яким буде курс долара в Україні в найближчий тиждень і в довгостроковій перспективі – читайте в нашій статті.

2 березня почалося з ослаблення національної валюти: гривня втратила 37 копійок (до 25 грн/долар) у продажу і 33 копійки на купівлі (24,72 грн/долар). При цьому було подолано психологічний бар'єр 25 грн/долар, деякі банки підняли курс продажу навіть до 25,10.

4 березня старий Кабмін пішов у відставку і після призначення нового Кабінету міністрів ринок відреагував зниженням курсу, але незначним - до 24,93 грн/долар у продажу. Вже в четвер долар став коштувати ще трохи дешевше – 24,80 грн/долар. При цьому в п'ятницю продаж був вже за більш високим курсом – 24,93 грн/долар (+13 коп.). Курс на купівлю також виріс у п'ятницю до 24,64 грн/долар (+11 копійок). На вівторок, 10 березня, НБУ встановив курс 24,92 грн/долар.

Що буде з курсом долара на тижні

Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин прогнозує утримання курсу долара на позначці 25 гривень протягом всього післясвяткового тижня.

"Але девальвація гривні на наступному тижні може бути різкою, ривками, як і на попередньому тижні. Цього не можна допустити, щоб не викликати паніку та ажіотаж зі скуповуванням валюти. "Пружина" занадто довго була затягнута, тому її варто плавно відпустити, поки вона не лопнула. Сподіваюся, що прем'єр і нові члени уряду це розуміють. Помірно ослаблена гривня підтримає експортерів і збільшить доходи бюджету від податків, що сплачуються у валюті", – резюмував Андрій Шевчишин у коментарі виданню "Сьогодні".

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав, що в період з 10 по 13 березня Україну чекають нові великі виплати за зобов'язаннями: 11 березня – платіж за ОВДП на 950 млн грн, 13 березня – виплата МВФ 407 млн доларів, що стане важливим чинником ослаблення гривні.

"Весь наступний тиждень пройде приблизно в такій же динаміці, як і попередній. Курс готівкової гривні триматиметься в такому коридорі: продаж – 25-25,1 грн/долар, купівля – 24,7-24,8 грн/долар", – конкретизував Олег Пендзин.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що Нацбанк не допустить подальшого підйому курсу вище 25 гривень за долар і навіть спробує знизити його.

"Валюти в країні достатньо, на ринок впливають політичні події. Нацбанку навіть не потрібно продавати на міжбанк значні обсяги доларів (200-300 млн), щоб утримати курс", – сказав Охріменко.

Довгостроковий прогноз курсу долара

В довгостроковій перспективі експерти говорять про ослаблення гривні, тому валюту потрібно купувати вже зараз.

"Можна прогнозувати, що найближчим часом національна валюта продовжить сталий девальваційний рух в зону 25 гривень за долар. Тому ті, хто купить наступного тижня долари або євро за вигідним курсом, згодом виявляться у виграші", – говорить Шевчишин.

Здавати наявну валюту без особливої необхідності аналітики не радять – тільки під конкретні негайні витрати в гривні.

А ось Олександр Охріменко прогнозує на наступний тиждень "повільну" ревальвацію гривні з невеликими коливаннями вгору-вниз. Він також попередив, що з цієї причини від обміну валют слід утриматися.

Нагадаємо, що раніше експерти назвали причини стрибків курсу долара.