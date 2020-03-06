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Експерти назвали причини стрибків курсу долара

Новини » Економіка     06.03.2020 - 16:29
Експерти назвали причини стрибків курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початку березня на курс впливали політичні процеси в Україні

Протягом останнього тижня долар на міжбанку демонстрував активні "гойдалки" з досить високою внутрішньоденною волатильністю. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Як нагадав аналітик, в понеділок і вівторок долар активно дорожчав, в середу і четвер майже настільки ж активно знижувався, а в останній день тижня знову повернувся до зростання.

"Це пов'язано виключно з політичними процесами, відставкою старого Кабміну на чолі з прем'єром і призначенням нового", - додав він.

Нагадаємо, Верховна рада 4 березня відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначила прем'єром Дениса Шмигаля.

Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в Раді заявив, що читає, що зміцнення курсу гривні до долара не принесло позитивних наслідків. За його словами, зміцнення гривні вдарило по експорту, але ніяк не позначилося на добробуті пересічних українців.

Відзначимо, раніше заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що коливання на валютному ринку України свідчать про те, що в країні дійсно гнучкий плаваючий обмінний курс.

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Теми: Курс долара
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