Курс долара може злетіти: експерти дали тривожний прогноз на травень

Курс долара в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Експерти розповіли, як може змінитися курс долара в Україні в травні 2020 року

Курс долара в Україні у травні 2020 року може поповзти вгору і досягти позначки у 28 гривень. В цілому прогнози експертів щодо курсу валют в Україні після зняття карантину розділилися. Деякі вважають, що скасування карантину і повернення до звичайного ритму життя мало позначиться на курсі валют. Інші ж зазначають, що є інші причини для зростання курсу валют.

Як зазначив бізнес-аналітик, експерт Європейського Аналітичного центру Вадим Бардась, в травні Україну очікує повзуча девальвація.

"Очікується, що в травні національна валюта продовжить повзучу девальвацію до 28 гривень за долар. Разом з тим, підтримку стабільного курсу долара в Україні надає імміграція працівників і високі ціни в глобальній економіці на пшеницю, що збільшує вартісні обсяги аграрного експорту і забезпечує надходження валюти на міжбанківський ринок. Зокрема, у квітні середньоденний обсяг торгів на міжбанку виявився вищим на 24,4% у порівнянні з квітнем 2019 року. Проте відбувається уповільнення росту торгів, оскільки в березні міжбанк наторгував на 72,4% більше у порівнянні з березнем-2019", - розповів експерт в коментарі для Styler.

Крім того, на курс валют в Україні може вплинути й світова криза, зокрема зниження цін на енергоресурси та нафту.

"Підтримкою для гривні буде зниження цін на енергоресурси, що є наслідком продовження тренду зниження вартості нафти. Відповідна ситуація забезпечить зменшення імпорту в Україну, третину з якого становить енергетичний імпорт. Найбільшими ризиками для національної валюти є скорочення глобальної економіки та зменшення місткості ринків збуту в Азії, Європі та Близькому Сході, що відповідно призведе до зменшення валютних надходжень від експорту товарів і послуг та збільшенню залежності від боргового капіталу", - пояснив Вадим Бардась.

Він додав, що на курс валюти в Україні вплинули й інші фактори та дав свій прогноз щодо вартості долара в Україні на травень.

"Загалом, у середньостроковій перспективі, враховуючи рішення МВФ про надання Україні додаткового валютного кредиту та обсяг резервних активів НБУ курс долара буде коливатися в коридорі 29-30 гривень. Також, підписання закону про ринок землі та ослаблення обмежень щодо ділової активності в Україні будуть позитивно впливати на курс гривні та настрої інвесторів щодо капіталовкладень в національну економіку", - резюмував експерт.

А ось кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що підписання закону про ринок землі не буде мати впливу на курс валюти.

"Курс долара стабілізувався у квітні через скорочення економічної активності. У травні очікується, що курс буде коливатися в межах 27-28 гривень за долар. Гривня перебуватиме під тиском через загострення економічної кризи. Вихід з карантину та активізація економічної діяльності може призвести до подальшої девальвації гривні. Підписання закону про ринок землі ніякого впливу мати на курс гривні не буде", - розповів експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти розповіли, що буде в Україні з курсом валют після закінчення карантину.