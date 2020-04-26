Курс долара 2020: чого чекати українцям наступного тижня

Курс долара 2020 - експерти здивували прогнозом (фото: РБК-Україна)

Експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом

Курс долара в Україні наступного тижня буде зберігати стабільне становище. Регулятор послабив офіційний курс гривні, однак це не має спричинити суттєвих змін.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин та президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко поділилися своїми припущеннями стосовно курсу долара, передає "Сьогодні".

"Низька ділова неактивність, пов'язана з купівлею та продажем валюти на міжбанківському ринку, збережеться, а це значить, що і на готівковому ринку змін курсу практично не очікується. Тому курс готівкового продажу залишиться в коридорі 27-27,5 грн/долар", - зазначив Олег Пендзін.

Андрій Шевчишин згоден з тим, що нинішня стабільна ситуація збережеться. За його словами, фактори, які могли б спричинити помітні зміни, відсутні.

Олександр Охріменко, навпаки, не виключає коливань курсу в межах 10-20 копійок через те, що резиденти, у яких підійшов строк погашення ОВДП, захочуть конвертувати отримані за них гривні в долари.

Експерти запевняють, на наступному тижні краще придбати валюту як засіб накопичення. "Як я і прогнозував, до кінця тижня гривня зміцнилася до 27 грн/долар на купівлі, у продажі тримається ближче до 27,40 грн/долар. Тому є сенс купувати валюту. А ось ті, хто хоче її здати, щоб, наприклад, розрахуватися гривнями за покупки чи послуги, це краще робити безпосередньо в день платежу", - відзначив Шевчишин.

Нагадаємо, що аналітики прогнозують зростання курсу долара в найближчі дні.