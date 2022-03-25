ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У цих банках України курс долара та євро сьогодні найвигідніший (список)

Новость на русском →
П'ятниця 25 березня 2022 17:00
У цих банках України курс долара та євро сьогодні найвигідніший (список) Фото: курс валют в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

Офіційний курс долара НБУ зафіксував на рівні 29,25 грн, яким він був на момент початку війни. Курс євро складає 32,12 грн. Проте вартість іноземної валюти у банках України та обмінниках відрізняється від встановленої Нацбанком.

Докладніше про те, де вигідніше міняти валюту і як простіше це зробити - у нашому матеріалі нижче.

Курс долара та євро на сьогодні

Вартість долара США була "заморожена" Нацбанком у показниках, які були на 24 лютого – у день вторгнення військ РФ в Україну. На 25 березня 2022 року курс долара становить 29,25 грн.

Курс євро до гривні також був зафіксований практично весь місяць, але з 23 березня НБУ знизив вартість іноземної валюти, і зараз 1 євро коштує 32,12 грн.

Середній курс купівлі/продажу долара в українських банках складає 29,25/30 грн.

У цих банках України курс долара та євро сьогодні найвигідніший (список)

Курс долара в банках України (скриншот minfin.com.ua)

Середня вартість покупки євро в банках України - 32,21 грн. Продаж – 32,96 грн.

У цих банках України курс долара та євро сьогодні найвигідніший (список)Курс євро в банках України (скріншот minfin.com.ua)

Курс долара в обмінниках на сьогодні в середньому в Україні 32,08/32,72 грн. Курс євро – 35,88/36,52 грн.

Який найпростіший спосіб обміняти валюту

В умовах війни обмін валют у касах банків суттєво ускладнився, а купувати чи продавати готівку в обмінниках невигідно через високий курс на "чорному" ринку.

Найбільш зручним та швидким способом є обмін валют через онлайн-банкінг. Для цього необхідно мати картку у доларах чи євро. Її можна оформити онлайн прямо в додатку або особистому кабінеті на сайті банку. Такою карткою можна вільно користуватися в Україні та за кордоном, оплачувати покупку квитків, товарів та послуг.

Курс валют в українських онлайн-банках

Курс долара ПриватБанку в онлайн банкінгу Приват24 на 25 березня складає 29,254 грн - покупка; 29,585 грн - продаж. Купити євро можна за 32,08 грн, а продати за 32,679 грн.

У цих банках України курс долара та євро сьогодні найвигідніший (список)Курс валют у monobank:

  • купівля долара США – 29,25 грн, продаж – 29,99 грн;
  • купівля євро – 32,26 грн, продаж – 33,08 грн.

В Ощад24/7 долар можна купити за 29,25 грн, продаж валюти за курсом – 29,7 грн за 1 долар. Курс євро для операцій з картковим рахунком: покупка – 32,12 грн, продаж – 32,6 грн.

В Україні збільшили ліміт на зняття готівки у валюті

З 21 березня українці можуть зняти готівку в іноземній валюті в еквіваленті 100 тисяч гривень на день. Національний банк України збільшив ліміт, раніше він становив еквівалент 30 тисяч грн.

Також це рішення НБУ розповсюджується на зняття валюти за кордоном з рахунків в іноземній валюті, відкритих в українських банках.

Встановлені ліміти не стосуються використання платіжних карток для розрахунків в Україні та за її межами. Вони здійснюються без обмежень.

Раніше ми писали, що з 25 березня українці в Польщі можуть обміняти гривні на злоті в PKO Bank Polski.

Також стало відомо, як українцям отримати соціальну допомогу під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс гривні Курс долара Курси валют
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі