У цих банках України курс долара та євро сьогодні найвигідніший (список)
Офіційний курс долара НБУ зафіксував на рівні 29,25 грн, яким він був на момент початку війни. Курс євро складає 32,12 грн. Проте вартість іноземної валюти у банках України та обмінниках відрізняється від встановленої Нацбанком.
Докладніше про те, де вигідніше міняти валюту і як простіше це зробити - у нашому матеріалі нижче.
Курс долара та євро на сьогодні
Вартість долара США була "заморожена" Нацбанком у показниках, які були на 24 лютого – у день вторгнення військ РФ в Україну. На 25 березня 2022 року курс долара становить 29,25 грн.
Курс євро до гривні також був зафіксований практично весь місяць, але з 23 березня НБУ знизив вартість іноземної валюти, і зараз 1 євро коштує 32,12 грн.
Середній курс купівлі/продажу долара в українських банках складає 29,25/30 грн.
Курс долара в банках України (скриншот minfin.com.ua)
Середня вартість покупки євро в банках України - 32,21 грн. Продаж – 32,96 грн.
Курс євро в банках України (скріншот minfin.com.ua)
Курс долара в обмінниках на сьогодні в середньому в Україні 32,08/32,72 грн. Курс євро – 35,88/36,52 грн.
Який найпростіший спосіб обміняти валюту
В умовах війни обмін валют у касах банків суттєво ускладнився, а купувати чи продавати готівку в обмінниках невигідно через високий курс на "чорному" ринку.
Найбільш зручним та швидким способом є обмін валют через онлайн-банкінг. Для цього необхідно мати картку у доларах чи євро. Її можна оформити онлайн прямо в додатку або особистому кабінеті на сайті банку. Такою карткою можна вільно користуватися в Україні та за кордоном, оплачувати покупку квитків, товарів та послуг.
Курс валют в українських онлайн-банках
Курс долара ПриватБанку в онлайн банкінгу Приват24 на 25 березня складає 29,254 грн - покупка; 29,585 грн - продаж. Купити євро можна за 32,08 грн, а продати за 32,679 грн.
Курс валют у monobank:
- купівля долара США – 29,25 грн, продаж – 29,99 грн;
- купівля євро – 32,26 грн, продаж – 33,08 грн.
В Ощад24/7 долар можна купити за 29,25 грн, продаж валюти за курсом – 29,7 грн за 1 долар. Курс євро для операцій з картковим рахунком: покупка – 32,12 грн, продаж – 32,6 грн.
В Україні збільшили ліміт на зняття готівки у валюті
З 21 березня українці можуть зняти готівку в іноземній валюті в еквіваленті 100 тисяч гривень на день. Національний банк України збільшив ліміт, раніше він становив еквівалент 30 тисяч грн.
Також це рішення НБУ розповсюджується на зняття валюти за кордоном з рахунків в іноземній валюті, відкритих в українських банках.
Встановлені ліміти не стосуються використання платіжних карток для розрахунків в Україні та за її межами. Вони здійснюються без обмежень.
Раніше ми писали, що з 25 березня українці в Польщі можуть обміняти гривні на злоті в PKO Bank Polski.
Також стало відомо, як українцям отримати соціальну допомогу під час війни.