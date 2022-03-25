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Українці в Польщі відсьогодні можуть обміняти гривні на злоті: перелік умов та відділень

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Україна, П'ятниця 25 березня 2022 08:13
Українці в Польщі відсьогодні можуть обміняти гривні на злоті: перелік умов та відділень Фото: гривні в Польщі з 25 березня можна обміняти на злоті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Із 25 березня починає працювати угода між Національним банком Польщі та Національним банком України щодо обміну готівкової гривні на польські злоті. Таку можливість буде надавати PKO Bank Polski.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну людину.

Прийматимуться для обміну тільки банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.

Для обміну українцям потрібно мати з собою паспорт у формі ID-картки або закордонний паспорт.

Перелік відділень PKO Bank Polski, де можна здійснити обмін.

Нагадаємо, курс обміну буде максимально наближеним до офіційного. Для допомоги українцям НБУ готовий викупити у Національного банку Польщі готівкову гривню на суму до 10 млрд гривень.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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