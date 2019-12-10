Курс долара в Україні: експерти попередили про неприємні "сюрпризи"

Курс долара в Україні продовжує бити рекорди. Станом на вівторок, 10 грудня, гривня знову зміцнилася, і курс валют досяг чергового мінімуму за останні чотири роки. Нацбанк встановив 23,68 гривень за долар. Аналітики дали дуже позитивний прогноз на нинішній тиждень, а рада НБУ розкритикував зміцнення гривні.

За словами старшого аналітика "Альпарі" Вадима Іосуба, за минулий тиждень гривня зміцнилася до долара на 1-1,2%. Офіційний курс НБУ знизився з 23,97 грн до 23,72, попит з 23,94 до 23,65, а пропозиція з 23,96 до 23,68.

Експерт упевнений, що долар буде і далі падати і через тиждень може досягти позначки 23,4 грн, а готівкова валюта на ринку буде торгуватися в районі 23,3/23,5 грн за один долар США.

За словами Іосуба, рада НБУ, якій звітує Національний банк, розкритикувала таке стрімке зміцнення іноземної валюти.

"Зараз НБУ дотримується політики інфляційного таргетування, і, як наслідок, плаваючого валютного курсу. Регулятор свідомо не втручається в курсоутворення, яке відбувається на основі ринкового попиту та пропозиції валюти, і лише згладжує сильні коливання", - упевнений Іосуб.

За словами аналітика, такої політики дотримуються в більшості розвинених країн. А втручання в курс призводить до валютних криз.

"З цієї точки зору позиція Ради НБУ виглядає закликом повернутися до старих порочних практик", - стверджує експерт.