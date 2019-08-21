Курс долара в Україні: що буде з валютою найближчим часом

Курси валют на початку поточного тижня залишаються стабільними і знизилися всього на одну копійку. У середу, 21 серпня, Нацбанк України встановив курси на рівні 25,13 гривні за долар і 27,84 гривень за євро. При цьому купівля долара – 27,75 гривні, а євро – 28,17 гривень. Фахівці зробили прогноз про те, що буде відбуватися з доларом далі, пише видання "Факти".

Як пояснюють експерти, стабільний курс пов'язаний з повідомленням про візит глави Світового банку в Україні.

"Це відбувається на тлі звістки про те, що глава Світового банку відвідає Україну 22-23 серпня і зустрінеться з президентом країни Володимиром Зеленським. Планується, що вони обговорять плани України щодо проведення економічних реформ, спрямованих на стимулювання зростання та створення нових робочих місць. Ймовірно, валютний ринок увійшов у стадію консолідації. У найближчій перспективі гривня, швидше за все, продовжить рух в коридорі 25 -25,2 гривні за долар", - вважає керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин.

Курс валют в Україні (фото: РБК-Україна)

А ось інший експерт, старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб, вважає, що варто очікувати невеликого пониження курсу.

"Різноспрямовані і незначні зміни курсу в різних сегментах ринку, а також зниження різниці між купівлею і продажем на ринку готівкової валюти свідчать про тимчасову стабілізацію долара поблизу поточних рівнів. На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно по 25,1 гривні, а готівковий долар у банках – по 25,0-25,2 гривні", - розповів Іосуб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аналітики дали неоднозначний прогноз щодо курсу валют і розповіли, як це позначиться на цінах.

А також розповідали про те, що експерти дали прогноз по курсу долара на початок осені.