Новий мінімум: курс долара продовжує падати

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до 23,75 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 23,82 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 26,45 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,62 (23,78 - 5 грудня), продажу - 23,82 (23,96 - 5 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,10 (26,22 - 5 грудня), продажу - 26,45 (26,57 - 5 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 5 грудня), продажу 3,78 (3,77 - 5 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,50-23,85 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 6 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 13 копійок до 23,72 гривень за долар, курс купівлі до 23,70 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 26,34 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 грудня довідковий курс на рівні 23,73 грн/долар, знизивши його порівняно з 5 грудня (23,88). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, в НБУ вважають, що зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році є позитивним процесом, який свідчить про збільшення довіри до національної валюти України.

Зазначимо, заступник голови Національного банку Олег Чурий заявив, що зміцнення гривні до долара 2019 року - це природний процес, оскільки фундаментальні чинники зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на українському ринку.