Курс долара в березні 2021 знизиться: коли і наскільки подешевшає валюта

У березні істотної зміни курсу долара і євро до гривні не очікується. Діапазон вартості іноземних валют до гривні залишиться лютневим. При цьому кілька факторів будуть здійснювати тиск на валюту. Яким буде курс долара в Україні в березні 2021 – читайте нижче.
Своєї експертною оцінкою в коментарі РБК-Україна поділився Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
У березні значної зміни курсів іноземних валют до гривні не очікується. Долар США буде торгуватися в діапазоні 27,4-28,5 грн, європейська валюта - в діапазоні 33,5-34,8 грн за євро.
Як зазначив аналітик, за лютий курс долара до гривні знизився на 0,9%, а євро виріс на 0,1%. Це відбулося на тлі зростання валютної пари EUR/USD на світовому ринку з 1,2100 до 1,2230 (+1,1%).
Протягом весни в Україні відбувається сезонна ревальвація гривні, яка триває до початку-середини літа. Якщо найближчим часом на ринку з'являться додаткові ревальваційні фактори, тенденція помірного зміцнення курсу продовжиться.
Серед головних факторів, які можуть "натиснути" на долар в березні 2021:
Тому перші два тижні можуть відзначитися невеликим зниженням курсу долара, проте в межах позначеного експертом коридору.
Як повідомляло РБК-Україна, індекс долара до кошика основних світових валют піднявся до 90,38. У лютому долар виріс на 0,2% після зростання на 0,6% в січні.
Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.