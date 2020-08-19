У Білорусі заявили про збитки у 500 млн доларів у зв'язку з заворушеннями

Фото: протести в Білорусі (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

Відстрочений збиток буде оцінюватися мільярдами доларів

Уряд Білорусі оцінив збиток, який був нанесений у зв'язку з протестами в країні, в не менше 500 млн доларів. При цьому також постраждала інвестиційна привабливість і система зарубіжного кредитування.

Про це заявив помічник президента Білорусі з фінансових питань Валерій Бєльський, передає БелТА.

За його словами, відстрочений збиток обчислюється мільярдами доларів.

"Втрати від протестних акцій - це не ті 500 тисяч білоруських рублів, які витрачені на відновлення клумб і газонів. Поточний збиток вже склав не менше 500 млн доларів", - сказав Бєльський.

Він додав, що у протестів немає вагомих причин, але є вагомі наслідки.

"Республіка Білорусь - налагоджений механізм роботи економіки і соціальної сфери. Збалансований за роки державного будівництва. Збої в його роботі не обіцяють нічого хорошого білоруського народу в цілому, а не представників якоїсь соціальної групи", - повідомив Бельський.

Відзначимо, в Білорусі вже 11-й день тривають протести у зв'язку з результатами виборів президента. У перші кілька днів правоохоронці намагалися силою розігнати демонстрантів, в результаті між ними відбувалися зіткнення. Було затримано близько 7 тисяч осіб. Згодом акції протесту в країні відбуваються мирно, у формі страйків.

При цьому президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав страйк країні "погрозами і атакою" на робочих заводів і фабрик.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі готують нові санкції проти Білорусі, які торкнуться відповідальних за силовий розгін демонстрантів і фальсифікації на виборах.