Курс долара 2020: чого чекати українцям наступного тижня

Курс долара в Україні 2020 дивує своїми стрибками, які безпосередньо пов'язані з коронавірусом. Експерти не рекомендують купувати або продавати долари без особливої потреби, оскільки ситуація на даний момент вельми неоднозначна.

Олег Пендзін впевнений, що стабільність курсу гривні буде залежати від того, чи прийме Верховна Рада закон про заборону ренаціоналізації банків або хоча б чи призначить дату голосування, передає "Сьогодні".

"Прийняття цього закону запустить програму співпраці з Міжнародним валютним фондом і зупинить відтік нерезидентів, які інвестували в українські ОВДП близько 100 млрд грн. Тижнем раніше нерезиденти активно продавали ОВДП і виводили валюту, що, зокрема, призвело до обвалу курсу майже на дві гривні. А транш від МВФ поповнить золотовалютні резерви Нацбанку і зміцнить курс гривні. Це особливо важливо перед поверненням Україною у травні Фонду та іншим кредиторам наших боргів і відсотків за ним", - повідомив експерт.

Андрій Шевчішин вважає, що паніка поступово спадатиме і ринок знайде точку рівноваги. Курс гривні, за його словами, буде коливатися у проміжку 27,5-28,5 грн/долар.

Також експерти вважають, що скуповувати валюту вже пізно, а продавати ще рано, тому українцям рекомендують утриматися найближчим часом від будь-яких обмінних операцій.

Нагадаємо, що експерти розповіли про те, як обвал нафти вплине на життя українців. З одного боку, різке падіння вартості нафти не дозволить підвищити ціну на бензин, з іншого - призведе до падіння цін на товари, які експортуються.