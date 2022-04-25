Літо без росіян. Яким буде туристичний сезон у світі в 2022 році

Індустрія подорожей і відпочинку втратить десятки мільярдів доларів

Деякі туристичні країни після початку війни в Україні зіткнуться з проблемою "дефіциту" туристів в 2022 році. Подорожувати перестануть не тільки росіяни і українці, а й багато відпочивальників з інших країн, вважають експерти.

У той же час багато держав, орієнтовані на туризм, не збираються обмежувати приїзди гостей з країни-окупанта.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW розповідає, що буде зі світовою індустрією туризму через російську агресію і війну в Україні, що триває.

Які країни втратять туристичні доходи через війну

Наслідки вторгнення в Україну і санкцій проти РФ відчують чимало "морських" напрямків у світі , які користувалися популярністю у росіян - зараз вони втратять істотну частину в'їзних туристів.

У статті відзначають, що в останні роки в Росії утвердився заможний середній клас, для якого важливий відпочинок - від пакетних турів до розкішних подорожей. Такі країни, як Куба, Індонезія, Таїланд і Туреччина, Мальдіви, Сейшельські острови і Шрі-Ланка відзначали зростання гостей із Росії, як і залитий сонцем Кіпр у Середземному морі, повідомили DW у Всесвітній туристській організації (UNWTO).

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Згідно з їхніми останніми даними за 2020 рік, доходи від російських туристів у всьому світі склали 14 млрд доларів (12,9 мільярдів євро), що становить 3% доходів від туризму. До пандемії російські туристи приносили вдвічі більше: 36 млрд доларів. Українські мандрівники принесли 8,5 млрд доларів.

Що відбувається з туристичними країнами після вторгнення Росії в Україну

Ситуація з туризмом у вищевказаних країнах різко змінилася після вторгнення Росії в Україну в кінці лютого.

Зараз на Кіпрі гості з Росії (20%) і України (2%) складають в сумі 22% ночівель. Туреччина також, ймовірно, втратить доходи. Згідно з минулорічними даними Статистичного управління Туреччини, країну відвідало близько 4,7 млн осіб з Росії, а також 2 млн відвідувачів з України.

Напрямки постраждали по-різному, каже професор Урс Вагенсейл з центру компетенції з туризму Люцернського Університету прикладних наук і мистецтв.

"Деякі регіони, такі як південне узбережжя Туреччини, Таїланд або Балі, втратять велику кількість туристів, в той час як європейські міста, як Санкт-Моріц, Зельден або Відень, залишаться без туристів "вищого класу". У будь-якому випадку, очевидно, що цей дефіцит не може бути компенсований відразу", - зазначає експерт.

Фото: Балі втратить велику кількість туристів (unsplash.com/sebastian-pena-lambarri-U)

На Кубі наслідки ще більш відчутні. Тут сподівалися на приїзди росіян, адже через пандемію турпотік на острові в 2021 році впав на 70%. Близько 40% всіх іноземних туристів на Кубі були з Росії.

Виходом може стати диверсифікація турпотоків

До пандемії сектор туризму останні 20 років неухильно зростав. Багатьом країнам вдалося диверсифікуватися, каже професор Юрген Шмуде, президент Німецького товариства досліджень у галузі туризму.

Туреччина, наприклад, приваблює мільйони мандрівників з інших частин світу.

На Кіпрі готельєри і ресторатори відносно спокійно ставляться до майбутнього ринку. Генеральний директор Асоціації готелів Кіпру Філокіпрос Руссоунідес заявив, що завдяки поліпшенню співпраці з Францією, Німеччиною, Польщею, Угорщиною і іншими європейськими країнами Кіпр в 2022 році буде в кращому становищі, ніж у попередньому році, незважаючи на відсутність туристів з Росії і високі ціни на енергоносії.

Люди відмовляються від поїздок в країни поруч з "небезпекою"

Ще однією потенційною "небезпекою" для запланованого відпочинку є події, які кидають негативне світло на курортні регіони, вважають аналітики туристичної індустрії.

Такими негативними подіями можуть бути не тільки військові дії, а й стихійні лиха (землетруси, виверження вулканів, повені), техногенні небезпеки (терористичні акти, політичні потрясіння).

У будь-якому разі небезпечна обстановка змушує туристів скасовувати заплановане перебування. За словами Юргена Шмуде, чим далі від рідної країни відбувається негативна подія, тим більше вона діє як стримуючий фактор для туристів.

"Чим далі "небезпека", тим більший простір, який люди вважають "небезпечним", - зазначає він.

Фото: Після терактів в Парижі в 2015 році туристи довго боялися їхати в Європу (unsplash.com/anthony-delanoix)

"У туристів коротка пам'ять"

Тим часом, за словами експерта, відсутність туристів не буде тривалим явищем після будь-якої небезпеки. Як приклад він наводить теракти в Парижі.

"Після терактів 2015 року пройшло дуже багато часу, перш ніж туристи з Азії або Америки наважилися повернутися в Європу. Вони думали, що вся Європа небезпечна - мандрівники з сусідніх з Францією країн давно повернулися в країну як відпочивальники", - розповідає Шмуде.

По суті, у туристів "коротка пам'ять". Це означає, що через відносно короткий час їхнє бажання знову подорожувати переважує будь-які побоювання з приводу небезпеки.

"Але мандрівники більш поблажливі до природних небезпек, ніж до небезпек, створених людиною", - пояснює він.

Вирішальне значення має те, чи була потенційна "небезпека" разовою подією або тривала певний період, підкреслює Урс Вагензайл.

Багато колись популярних країн з роками практично зникли з туристичних карт через неодноразові небезпеки.

Фото: Туризм в Тунісі постраждав через конфлікти (unsplash.com/jr-harris)

"Туніс, Єгипет, Шрі-Ланка, Ірак, Сирія, М'янма, Афганістан, Мексика - всі постраждали від того, що війна і терор неодноразово відлякували туристів", - говорить швейцарський дослідник туризму.

"Подорож повинна приносити радість, а оскільки для будь-якого виду подорожей є альтернатива, логічно уникати кризових зон", - пояснює він.

Втрати сфери не можуть бути компенсовані - експерти

Коли мандрівники утримуються від певних напрямків, як це відбувається зараз через війну в Україні, країни, залежні від туризму, переживають важкі часи, оскільки компенсація упущеної вигоди можлива тільки в дуже обмеженій мірі — якщо взагалі можлива.

Агентство ООН з туризму повідомляє, що воно знаходиться в контакті з країнами-членами, щоб допомогти їм впоратися з кризою і, можливо, переорієнтувати свої маркетингові стратегії. Крім того, в деяких країнах є програми фінансової допомоги, але вони часто покривають лише частину збитків.

Такий стан справ можна було б змінити за рахунок залучення нових цільових груп і мандрівників з інших країн, але це вимагає часу і значних фінансових коштів.

Нагадаємо, ми писали, як війна в Україні впливає на світовий туризм.