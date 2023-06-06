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На курорты не поедем? Укрзализныцю раскритиковали за новое расписание

Укрзализныця совершила новое расписание движения поездов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С 10 июня Укрзализныця вводит новое расписание, адаптированное к летним перевозкам. Однако количество дополнительных поездов на популярные маршруты слишком мало.

Об этом сообщил блогер Олег Васильев на своей странице в Facebook.

Что не так с новым расписанием

В первую очередь пользователи обратили внимание на то, что на один из самых популярных курортов Трускавец нет дополнительных рейсов. А те, что есть, сокращают.

"Так, поезд №21 Харьков-Трускавец будет курсировать во Львов. Таким образом, по станции Трускавец остается в обращении только два поезда №49 Киев-Трускавец и 41 Днепр-Трускавец. Также остается в обращении две пары электричек Львов-Трускавец", - пишет Васильев.

К курортам с термальными источниками - Берегово и Солотвино - по новому расписанию будет также только два поезда. Учитывая количество людей, которые поедут туда с началом сезона, покупка билета может быть усложнена.

"Другое популярное, туристическое место в Украине - Каменец-Подольский. Его постигла логистическая аномалия, когда УЗ вместо назначения дополнительных поездов на сезон, наоборот, их сокращает. Так, с 10 июня будет курсировать только один поезд из Киева и группа прицепных вагонов Ужгород-Каменец-Подольский. Дневной экспресс №771 сокращается в Хмельницкий. Предложения о назначении поездов Каменец-Подольский - Харьков и Каменец-Подольский - Днепр, Укрзализныця упорно игнорирует", - говорится в сообщении.

А в солнечную Одессу будет курсировать только один летний поезд №247/248 Киев-Одесса - три раза в неделю. Соединения с другими городами, например, Чернигов, Сумы, Житомир, Запорожье, нет.

Реакция украинцев

  • "Суто з цікавості: чи пов'язано це з тим, що зараз чимало міжнародних напрямків відкрилося, а відтак і велика частина вагонів пішла туди + вони позаймали "нитки напрямків"?"
  • "Тому що Кам'янець-Подільський - це є "боковушка". Є гілка електрифікована до Хмельницького. Далі на автобусах або машинах".
  • "Якщо не говорити на емоціях, а включити голову й згадати, як було раніше, то тут далеко до найпровальнішого графіка".
  • "От не розумію навіщо змінили час прибуття потягу 49\50 Київ-Трускавець, щоб він в Трускавець приїжджав о 7:30 коли все зачинено, а поселення в будь-які готелі з 14 дня, а назад в Київ тепер він прибуває о 5:30".
  • "Зараз не туристичні напрямки потрібні, а нормальна логістика між прифронтовими містами".
  • "По Сумах можу сказати лише одне - автобусні перевезення за маршрутом Суми - Одеса рулять. Здається все домовлено з "УЗ". У ті роки, коли призначали поїзд перевізники скаженіли, що запускають поїзд".
  • "На жаль, квитків на маршрути в бік західної дуже мало, а плацкарти розбирають ледь не за декілька днів. Як подорожувати УЗ поняття не маю".

Ранее мы рассказывали о скандале в Укразализныце со справками на русском языке.

Читайте также, как экономить на путешествиях в Укрзализныци.

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