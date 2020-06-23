На Закарпатті через негоду підтоплено 50 населених пунктів

Фото: негода на Закарпатті (facebook com MNSCHE)

Місцева влада разом з рятувальниками самі займаються евакуацією людей

На Закарпатті внаслідок негоди підтопленими виявилися понад 50 населених пунктів. Для евакуації людей залучили більше сотні співробітників поліції і рятувальних служб, а також вертольоти ДСНС.

Про це заявив радник глави МВС Арсена Авакова Іван Варченко в ефірі "Україна 24".

За його словами, за прогнозами рятувальників, негода триватиме ще кілька днів. При цьому опади можуть принести додаткові ускладнення.

Варченко також додав, що місцеві органи влади самі займаються евакуацією людей спільно зі співробітниками ДСНС.

"Маємо інформацію по Україні про більш ніж 50 населених пунктах, які постраждали тою чи іншою мірою. Мова йде про сотні людей, якщо ми говоримо про евакуацію. Мова йде про найбільш постраждалих районах, де людей чекає небезпека", - заявив він.

Нагадаємо, через негоду в Івано-Франківській області обмежено рух по двох трасах.

Крім того, в Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили червоний рівень небезпеки через негоду.

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Автор: РБК-Україна