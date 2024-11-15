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Курица по-селянски: чрезвычайно простой рецепт сытного блюда для ужина

Как готовить курятину в сливочном соусе (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Автор: Людмила Рябухіна

Курица по-селянски - шикарный вариант блюда к любому гарниру. Готовить курицу с грибами и сливочным соусом очень просто, но вкус блюда остается невероятным.

О том, как готовить вкусную курятину с грибами в сливочном соусе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Что нужно для курицы по-селянски

Для того чтобы приготовить курицу с грибами в сливочном соусе, нужно следующие продукты:

  • куриное филе - 600 г
  • шампиньоны - 300 г
  • лук - 220 г
  • сливочный сыр - 60 г
  • молоко - 200 г
  • мука - 1-2 ст. л.
  • растительное масло - 25 г
  • зелень - по вкусу
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • паприка - по вкусу
  • сушеный чеснок - по вкусу

Как готовить курицу по-селянски

Чтобы приготовить курицу под сливочным соусом, сначала нужно поджарить лук. Для этого луковицы нужно почистить и нарезать колечками.

Разогрейте в котелке или глубокой сковороде с толстыми стенками масло и выложите лук. Жарьте луковицы на слабом огне в течение 4-5 минут, перемешивая. Тогда лук станет мягким, но не пригорит.

Куриное филе нарежьте на кубики среднего размера. Кроме курятины, также можно использовать индюшиное филе.

Добавьте филе к мягкому луку, присыпьте солью, сушеным чесноком, перцем и паприкой. Накройте посуду крышкой и готовьте курицу в течение 6 минут, время от времени помешивая.

Как готовить курятину по-селянски (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Тем временем промойте и нарежьте грибы на ломтики так, чтобы ломтики не были слишком тонкими или толстыми. Кроме шампиньонов, можно использовать другие грибы.

Когда курятина будет золотистого цвета, добавьте к ней нарезанные грибы. Помешивая, жарьте блюдо в течение 5-6 минут, а затем всыпьте муку.

Тщательно перемешайте ингредиенты, влейте молоко и добавьте сливочный сыр. Его также можно заменить сметаной.

Как готовить курятину в соусе (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Снова перемешайте ингредиенты и протушите блюдо в течение нескольких минут до загустения соуса. Готовую курятину по-селянски можно присыпать измельченной зеленью.

 

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