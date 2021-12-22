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Не куріть на морозі: українцям дали поради, як уникнути переохолодження та обмороження

Автор: Роман Мирончук

В Україну прийшли морози. При цьому в найближчі дні також буде холодно. Завтра, 23 грудня, вночі буде 14-19 градусів морозу, а вдень 5-10. При цьому в Карпатах буде ще холодніше.

В Патрульній поліції України дали кілька корисних порад щодо того, як уникнути переохолодження і обмороження.

Якщо ви довго перебуваєте на вулиці в мороз, то обов'язково кожні півгодини-годину входите в тепле приміщення, щоб зігрітися.

Щоб посилити кровообіг необхідно рухати руками, пальцями і ногами. При цьому не потрібно доводити себе до перевтоми, оскільки, якщо ви втомитеся, то будете швидше втрачати тепло.

Не торкайтеся металу голими руками або язиком. В іншому випадку ви можете обморозити шкіру в місці контакту.

Не куріть на морозі. Нікотин погано впливає на стінки судин. Це збільшує ймовірність негативного впливу холоду.

Будьте обережні, під час роботи з бензином при мінусовій температурі. Якщо паливо потрапить на шкіру, то можливо обмороження. Тому в таких випадках користуйтеся водонепроникними рукавичками.

Уникайте далеких подорожей на автомобілі. Якщо відкласти поїздку неможливо, не забудьте з собою взяти теплі речі і термос, в якому буде теплий напій, але тільки безалкогольний.

Подбайте, щоб телефон був заряджений. Це допоможе в разі необхідності зв'язатися зі службами порятунку.

Нагадаємо, лікар розповів, кому небезпечно перебувати на сильному морозі.

Раніше медики розповіли, якими напоями небезпечно зігріватися на морозі.

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