Куры плохо несутся? Эти проверенные советы раз и навсегда решат проблему

Зимой и в начале весны куры плохо несутся, а фермерам приходится ломать голову и всеми силами искать возможность помочь птицам. Впрочем, существует несколько проверенных лайфхаков, благодаря которым куры начнут нестись так, что вы не будете знать, куда девать яйца.
Как сделать так, чтобы куры неслись, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы следующие источники: Кицмань City, Feed&Life, Википедия.
Чаще всего эта проблема возникает зимой и в начале весны, из-за морозов, плохого освещения и некачественного питания. Заботьтесь о птицах, чтобы они всегда получали разнообразный корм и не были голодны.
Почему куры дают мало яиц (фото: freepik.com)
Есть несколько вариантов. Все они будут наиболее эффективны, если вы начнете ухаживать за птицами комплексно.
Не жалейте сил и денег, чтобы обеспечить максимально комфортные условия, только так птицы будут хорошо нестись. Курятник должен быть чистым, сухим, теплым и освещенным.
Иногда они могут съедать собственные яйца, поэтому вы даже не заметите, сколько их было. Поэтому сделайте гнездо так, чтобы курица не видела яйца, которые она снесла, для этого можно приглушить свет или сделать гнездышко под углом.
Как сделать, чтобы куры начали нестись (фото: freepik.com)
Для этого поставьте в курятник таз с песком, курицы начнут купаться в нем, а вши и другие вредные насекомые исчезнут.
Чтобы куры неслись, попробуйте кормить их:
Еда должна быть теплой, так куры гораздо больше едят. Кроме этого, попробуйте эффективный "хак", проверенный годами.
Повесьте в курятнике капусту, свеклу или морковь. Куры начнут прыгать, чтобы клюнуть лакомство, благодаря чему они будут много двигаться и получать полезные витамины.
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