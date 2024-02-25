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Куры плохо несутся? Эти проверенные советы раз и навсегда решат проблему

Почему куры плохо несутся (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Зимой и в начале весны куры плохо несутся, а фермерам приходится ломать голову и всеми силами искать возможность помочь птицам. Впрочем, существует несколько проверенных лайфхаков, благодаря которым куры начнут нестись так, что вы не будете знать, куда девать яйца.

Как сделать так, чтобы куры неслись, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы следующие источники: Кицмань City, Feed&Life, Википедия.

Почему куры плохо несутся

Чаще всего эта проблема возникает зимой и в начале весны, из-за морозов, плохого освещения и некачественного питания. Заботьтесь о птицах, чтобы они всегда получали разнообразный корм и не были голодны.

Почему куры дают мало яиц (фото: freepik.com)

Как сделать так, чтобы куры неслись

Есть несколько вариантов. Все они будут наиболее эффективны, если вы начнете ухаживать за птицами комплексно.

Сделайте для кур теплый, просторный и освещенный птичник

Не жалейте сил и денег, чтобы обеспечить максимально комфортные условия, только так птицы будут хорошо нестись. Курятник должен быть чистым, сухим, теплым и освещенным.

Следите, чтобы куры не клевали свои яйца

Иногда они могут съедать собственные яйца, поэтому вы даже не заметите, сколько их было. Поэтому сделайте гнездо так, чтобы курица не видела яйца, которые она снесла, для этого можно приглушить свет или сделать гнездышко под углом.

Как сделать, чтобы куры начали нестись (фото: freepik.com)

Помогите птицам избавиться от паразитов

Для этого поставьте в курятник таз с песком, курицы начнут купаться в нем, а вши и другие вредные насекомые исчезнут.

Добавьте витамины и сделайте питание кур полноценным

Чтобы куры неслись, попробуйте кормить их:

  • злаками
  • вареным толченым картофелем
  • корнеплодами
  • сушеной крапивой.

Еда должна быть теплой, так куры гораздо больше едят. Кроме этого, попробуйте эффективный "хак", проверенный годами.

Повесьте в курятнике капусту, свеклу или морковь. Куры начнут прыгать, чтобы клюнуть лакомство, благодаря чему они будут много двигаться и получать полезные витамины.

 

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