Куріння та коронавірус: медики зробили нову заяву про згубну звичку

Коронавірус і куріння (Колаж РБК-Україна)

Лікарі назвали куріння одним з головних чинників розвитку пневмонії при коронавірусі

Коронавірус в Україні продовжує швидко поширюватися і серед хворих стали з'являтися діти, підлітки та молоді люди.

Як зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, куріння ускладнює перебіг коронавирусной інфекції. Він закликав українців використовувати карантин, як можливість відмовитися від згубної звички.

"З упевненістю скажу, що сигаретний дим погіршує перебіг коронавірусної інфекції, а також призводить до ускладнень, які можуть виникати від грипоподібних захворювань, зокрема, від коронавірусної хвороби, особливо, коли додається пневмонія", - відповів Ляшко на питання журналістів про куріння.

Головний санітарний лікар про куріння при коронавірусі

Також генеральний директор Всесвітньої організації здоров'я Тедрос Гебреісус закликав людей відмовитися під час пандемії від сигарет і алкоголю.

"По-перше, їжте корисну і здорову їжу, яка допоможе вашій імунній системі функціонувати належним чином. По-друге, скоротіть споживання алкоголю та уникайте солодких напоїв. І відмовтеся від куріння, яке підвищує ризик серйозних захворювань, якщо ви інфіковані COVID-19", - заявив Гебреісус.

Крім того, як зазначили в МОЗ, при курінні курці ризикують підхопити коронавірус більше, оскільки вони найчастіше торкаються свого обличчя і піддають додатковому навантаженню свої легені.

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