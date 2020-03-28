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Коронавірус не страшний курцям? У МОЗ розповіли правду

STYLERКоронавірус    28.03.2020 - 17:07
Коронавірус не страшний курцям? У МОЗ розповіли правду
Коронавірус та курці (колаж РБК-Україна)

Медики розповіли про ризик захворіти коронавірусом у курців

Коронавірус в Україні лабораторно підтверджено вже у 311 пацієнтів, а кількість летальних випадків станом на сьогодні збільшилася до 8. Медики рекомендують на період карантину дотримуватися основних правил профілактики (не залишати домівки, ретельно мити руки, дотримуватися соціальної дистанції) та не довіряти численним "альтернативним" способам захисту, які можна знайти на просторах інтернету.

Одним з таких міфів є інформація про те, що курці нібито більш захищені від COVID-19. Аргументують таке твердження так: дим від сигарет дезінфікує дихальні шляхи, тому що це повітря завжди гаряче.

У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що це неправда, а курці ризикують навіть більше, і пояснюють чому.

  1. Під час куріння людина частіше торкається обличчя
  2. Ця звичка може посилити розвиток хронічних хвороб
  3. Куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію.

"Будьте здорові, зміцнюйте імунітет та користуйтеся надійними джерелами інформації", - йдеться у публікації МОЗ на сторінці в Facebook.

Коронавірус не страшний курцям? У МОЗ розповіли правду

Куріння на захищає від коронавируса - в МОЗ розповіли чому (Фото: facebook.com/moz.ukr)

Зазначимо, що медики також звертають увагу на великий негативний ефект куріння - це шкідлива звичка сильно знижує опірність організму. Куріння пошкоджує вії в бронхах, які фільтрують сміття в легенях, а сигаретний дим допомагає мікробам проникнути всередину організму.

Відомий лікар Євген Комаровський також категоричний у цьому питанні.

"Куріння погіршує перебіг коронавирусной інфекції. Якщо ви кинули, не треба планувати починати, а якщо не кинули - кидайте", - закликав він в одному зі своїх відео, відповідаючи на питання про COVID-19.

Треба сказати, що гіпотеза про нібито "захисні" властивості паління від коронавіруса з'явилася не на порожньому місці. Так, у лютому вчені вивчили хворих в Ухані та прийшли до єдиної думки, що зі 140 пацієнтів тільки 2 курили, що становило лише 1,4 % від всіх обстежуваних.

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