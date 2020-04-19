Курение и коронавирус: медики сделали новое заявление о пагубной привычке

Коронавирус и курение (Коллаж РБК-Украина)

Врачи назвали курение одним из главных факторов развития пневмонии при коронавирусе

Коронавирус в Украине продолжает быстро распространяться и среди заболевших стали появляться дети, подростки и молодые люди.

Как отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, курение усложняет течение коронавирусной инфекции. Он призвал украинцев использовать карантин, как возможность отказаться от пагубной привычки.

"С уверенностью скажу, что сигаретный дым ухудшает течение коронавирусной инфекции, а также приводит к осложнениям, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний, в частности, от коронавирусной болезни, особенно, когда добавляется пневмония", - ответил Ляшко на вопрос журналистов о курении.

Главный санитарный врач о курении при коронавирусе

Также генеральный директор Всемирной организации здоровья Тедрос Гебреисус призвал людей отказаться во время пандемии от сигарет и алкоголя.

"Во-первых, ешьте питательную и здоровую пищу, которая поможет вашей иммунной системе функционировать надлежащим образом. Во-вторых, сократите потребление алкоголя и избегайте сладких напитков. И откажитесь от курения, которое повышает риск серьезных заболеваний, если вы инфицированы COVID-19", - заявил Гебреисус.

Кроме того, как отметили в Минздраве, при курении курильщики рискуют подхватить коронавирус больше, так как они чаще касаются своего лица и подвергают дополнительной нагрузке свои легкие.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали единственный эффективный способ бросить курить.