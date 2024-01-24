Не покупайте вашим дедушкам и бабушкам баночки с БАДами - и вот почему

БАДы - это витаминные добавки, которые некоторые покупают самостоятельно. Очень часто мы приобретаем их и дарим пожилым людям. Но этого делать не следует.
Почему, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польское издание Strona Zdrowia.
Главный санитарный врач Польши напоминает гражданам не покупать БАДы для пожилых людей самостоятельно. Добавки должны быть адаптированы к индивидуальным потребностям.
При этом санврач отметил, что количество реализуемых БАДов постоянно растет. Однако не все знают, что эти виды продуктов не обладают лечебными свойствами.
"БАД не лечит и не предотвращает заболевания, а служит для пополнения рациона питательными веществами - в случае их дефицита, - подчеркнул он.
Медик призвал с особой осторожностью относиться к продуктам, доступным для онлайн-продажи, рекламируемым как панацея от болезней, плохого здоровья или добавкам, позволяющим быстро похудеть.
Упаковка безрецептурного препарата включает, среди прочего: номер регистрационного удостоверения. В свою очередь, на упаковке БАД должно быть четко указано, что это БАД. Там вы также не найдете упомянутого номера.
Главный санитарный врач Польши также пояснил, что из-за плохо сбалансированного питания возможен дефицит витаминов, минералов или других питательных веществ. Тогда пищевая добавка может помочь их восполнить. Однако это не универсальные продукты, и об их использовании следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
Они оценят, подходит ли такой препарат для конкретного человека, принимая во внимание, среди прочего: состояние его здоровья, а также лекарства, которые он принимает.
Помните, что основой здорового образа жизни, помимо физической активности, является разнообразное, сбалансированное питание. Рацион должен быть основным источником витаминов, минералов и других питательных веществ. Биологически активные добавки могут лишь дополнять его и только в определенных конкретных случаях.
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