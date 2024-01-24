Не покупайте вашим дедушкам и бабушкам баночки с БАДами - и вот почему

Почему не стоит покупать БАДы пожилым людям

Главный санитарный врач Польши напоминает гражданам не покупать БАДы для пожилых людей самостоятельно. Добавки должны быть адаптированы к индивидуальным потребностям.

При этом санврач отметил, что количество реализуемых БАДов постоянно растет. Однако не все знают, что эти виды продуктов не обладают лечебными свойствами.

"БАД не лечит и не предотвращает заболевания, а служит для пополнения рациона питательными веществами - в случае их дефицита, - подчеркнул он.

Медик призвал с особой осторожностью относиться к продуктам, доступным для онлайн-продажи, рекламируемым как панацея от болезней, плохого здоровья или добавкам, позволяющим быстро похудеть.

Безрецептурный препарат и пищевая добавка. Как их отличить?

Упаковка безрецептурного препарата включает, среди прочего: номер регистрационного удостоверения. В свою очередь, на упаковке БАД должно быть четко указано, что это БАД. Там вы также не найдете упомянутого номера.

Вначале правильное питание, затем добавки

Главный санитарный врач Польши также пояснил, что из-за плохо сбалансированного питания возможен дефицит витаминов, минералов или других питательных веществ. Тогда пищевая добавка может помочь их восполнить. Однако это не универсальные продукты, и об их использовании следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Они оценят, подходит ли такой препарат для конкретного человека, принимая во внимание, среди прочего: состояние его здоровья, а также лекарства, которые он принимает.

Помните, что основой здорового образа жизни, помимо физической активности, является разнообразное, сбалансированное питание. Рацион должен быть основным источником витаминов, минералов и других питательных веществ. Биологически активные добавки могут лишь дополнять его и только в определенных конкретных случаях.