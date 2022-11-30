Не покупайте эти лекарства! Список фуфломицинов, которые "пачками" продают в аптеках

В настоящее время, когда лечение должно базироваться на принципах доказательной медицины, все еще процветает бизнес на фуфломицинах. От чего только не продают чудо-пилюли, которые в большинстве стран признаны либо БАДами, либо вообще не прошли лицензирование. Целый пласт таких препаратов занимают гепатопротекторы, которые якобы должны защищать нашу печень от алкоголя, антибиотиков, плохой экологии и так далее.
Но эти лекарства не работают, рассказывает врач Виктория Кучеренко.
Правильный ответ – ничего. Печень сама себя способна очистить и восстановить, помогать ей таким образом не нужно.
Интересно, что этой группы препаратов вообще не существует в Европе и США, а у нас из-за активной деятельности фармкомпаний ежегодно тратятся сумасшедшие суммы.
Исследования проводились у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени, у них оценивалось насколько препарат способен влиять на продолжительность жизни.
Интересно, чтобы заметить эффект, необходимо принимать препарат как минимум 6-12 месяцев (это по информации от фармпредставителей). А за это время печень и сама может восстановить себя, если убрать факторы негативного воздействия.
Вся проблема в низкой биодоступности этих препаратов: они либо разрушаются, либо очень плохо всасываются. Даже для Гептрала биодоступность всего около 5%.
Вирусные гепатиты лечатся эффективной противовирусной терапией. После своевременного и правильного лечения шанс на выздоровление высок. И никакие гепатопротекторы не нужны.
Неалкогольная жировая болезнь печени. Одна из самых частых патологий печени в наше время. Снижение массы тела путем рационального питания и физических нагрузок, а также коррекция дислипидемии (состояние, при котором уровень липидов и липопротеидов в плазме не соответствует значениям, которые считаются нормальными) – оптимальный и действенный способ лечения.
Алкогольный гепатит. Мнение, что можно употреблять литрами алкоголь, а затем таблеточками все подлечить – обречено. Минимизируйте алкоголь, и если процесс не перешел в стадию фиброза – шанс спасти печень безусловно, есть.
Токсичный гепатит. Необходимо найти фактор, способствовавший повреждению печени и ликвидировать его. Затем провести антидотную или дезинтоксикационную терапию.
Ранее мы писали также о лекарствах от давления, которые вообще не работают.
Кроме того, врач назвала фуфломицины от простуды, ОРВИ и гриппа.