Не купуйте ці ліки! Список фуфломіцинів, які "пачками" продають в аптеках

В наш час, коли лікування має базуватися на принципах доказової медицини, все ще процвітає бізнес на фуфломіцинах. Від чого тільки не продають диво-пігулки, які в більшості країн визнані або БАДами, або взагалі не пройшли ліцензування. Цілий пласт таких препаратів займають гепатопротектори, які нібито мають захищати нашу печінку від алкоголю, антибіотиків, поганої екології і так далі.
Але ці ліки не працюють, розповідає лікар Вікторія Кучеренко.
Правильна відповідь - нічого. Печінка сама себе здатна очистити і відновити, допомогати їй таким чином не потрібно.
Цікаво, що цієї групи препаратів взагалі не існує в Європі та США, а у нас через активну діяльність фармкомпаній, щороку витрачаються шалені суми.
Дослідження проводилися у пацієнтів які мають тяжкі захворювання печінки, в них оцінювалося наскільки препарат здатен впливати на тривалість життя.
Цікаво, щоб помітити ефект, необхідно приймати препарат як мінімум 6-12 місяців (це за інформацією від фармпредставників). А за цей час печінка і сама може себе відновити, якщо прибрати фактори негативного впливу.
Вся проблема в низькій біодоступності цих препаратів: вони або руйнуються, або дуже погано всмоктуються. Навіть для Гептрала біодоступність всього близько 5%.
Вірусні гепатити лікуються ефективною противірусною терапією. Після своєчасного і правильного лікування шанс на видужування високий. І ніякі гепатопротектори не потрібні.
Неалкогольна жирова хвороба печінки. Одна з найчастіших патологій печінки у наш час. Зниження маси тіла шляхом раціонального харчування та фізичних навантажень, а також корекція дисліпідемії (стан, при якому рівень ліпідів і ліпопротеїдів у плазмі не відповідає значенням, які вважаються нормальними) - оптимальний і дієвий спосіб лікування.
Алкогольний гепатит. Думка, що можна вживати літрами алкоголь, а потім таблеточками все підлікувати - приречена. Мінімізуйте алкоголь, і якщо процес не перейшов в стадію фіброзу - шанс врятувати печінку безумовно, є.
Токсичний гепатит. Необхідно знайти той фактор, що сприяв пошкодженню печінки і ліквідувати його. Потім провести антидотну чи дезінтоксикаційну терапію.
Раніше ми писали також про ліки від тиску, які взагалі не працюють.
Крім того лікар назвала фуфломіцини від застуди, ГРВІ та грипу.