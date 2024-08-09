Не покупайте такую мебель! 5 признаков критически плохого качества

Избегайте шпона

Шпон - это тонкий слой древесины, обычно толщиной около трех миллиметров, который используется для покрытия древесины более низкого качества и придания мебели более привлекательного вида. Это серьезный признак опасности. Дерево со шпоном менее крепкое и может легко расщепиться.

Худший тип шпона - это деревянный ламинат, представляющий собой слой бумаги или пластика с воспроизведением текстуры древесины, наносимой на дешевые материалы, такие как ДСП.

Как правило, покупка мебели, полностью сделанной из дерева, в отличие от ламината, шпона или ДСП, является признаком качества. Цельные деревянные изделия обычно выдерживают больше износа, особенно если они подвергаются воздействию воды, тогда как изделия из ДСП могут набухать из-за влажности, а шпон может отслаиваться или трескаться.

Проверьте плотность мягкого наполнителя

Когда вы приобретаете мягкую мебель, важно проверить комфорт и плотность пены внутри. Жесткие или провисшие подушки могут свидетельствовать о том, что материалы наполнителя не являются качественными.

Даже расстегните наружные чехлы, чтобы убедиться, что наполнитель внутри толстый и покрытый волокном.

Если у вас есть возможность, садитесь на изделие и убедитесь, что оно удобное, а не слишком жесткое (фото: Freepik.com)

Проверьте соединение деталей

Способ, которым деревянные детали удерживаются вместе - путем соединений - указывает на качество изделия. Не стесняйтесь спросить у продавца о типе используемого соединения. Например, соединение типа «ласточкин хвост» является признаком прочности, тогда как мебель, соединенная гвоздями, не выдерживает большого веса.

Избегайте мебели со склеенными, скрепленными скобами, прибитыми или прикрученными соединениями. Такая мебель может легко развалиться. С другой стороны, шиповые или "ласточкины" соединения более устойчивы и прочны.

Убедитесь, что все изделие крепкое

Нет ничего более раздражающего, чем шаткий стол или стул.

Прежде чем заказывать мебель, убедитесь, что она крепкая и надежная: не скрипит, не шатается, проверьте отзывы в Интернете.

К положительным характеристикам можно отнести легко скользящие ящики, ножки, изготовленные из цельной древесины, которые не приклеены и не прибиты гвоздями, или опоры (деревянные детали, соединяющие две ножки у пола для дополнительной прочности).

Еще одним хорошим признаком является то, когда ручка и ножка или спинка и ножка стула сделаны из одного цельного куска древесины.

Представьте себе, что недостаточно крепкую мебель даже поднимать опасно (фото: Freepik.com)

Выбирайте качественные ткани

Ткани могут также влиять на состояние мебели. Выбирайте плотно сплетенную ткань с высоким количеством нитей, плотно прилегающую к каркасу и обивке. Обратите внимание на ровные швы и канты и подушки с застежками-молниями.

Избегайте легко шелушащихся при трении материалов, подкладки, просвечивающейся через ткань, стираемых или выгорающих принтов и не совпадающих узоров и не соответствующих швам.

Для мягкой мебели убедитесь, что узор правильно выровнен, а у обшитых изделий есть подкладка. Проверьте у изготовителя детали ткани (ткани повышенной износостойкости идеально подходят для большинства домов).