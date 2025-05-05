Не покупай это мороженое: как за 10 секунд распознать фальшивку в магазине

Состав: меньше - лучше

Самое качественное мороженое имеет простой состав: молоко, сливки, сахар, натуральные ароматизаторы. Все. Наличие длинного перечня ингредиентов, особенно с пометками Е, может свидетельствовать об использовании искусственных добавок.

Особенно следует избегать продуктов с Е407 (каррагинан), Е466 (карбоксиметилцеллюлоза) и Е476 (соевый лецитин), которые могут вызвать аллергические реакции или расстройства пищеварения.

ДСТУ: ориентир качества

Обращайте внимание на маркировку ДСТУ на упаковке. Мороженое, изготовленное по стандарту ДСТУ 4733:2007, содержит только молочные жиры и не имеет растительных заменителей.

А вот другие стандарты, такие как ДСТУ 4734:2007 или ДСТУ 4735:2007, допускают использование растительных жиров и других добавок.

Температура и консистенция

Мороженое должно храниться при температуре не выше -18 градусов. Если продукт мягкий на ощупь или имеет деформированную форму, это может свидетельствовать о нарушении температурного режима и повторном замораживании, что способствует развитию бактерий.

Цвет и текстура

Если говорить о фруктовом мороженом, то его слишком яркий или неестественный цвет может указывать на наличие искусственных красителей. Качественный продукт имеет однородную текстуру без кристаллов льда. Наличие кристаллов почти всегда свидетельствует о нарушении условий хранения.

Срок годности

Мало кто знает, но мороженое может храниться до двух лет. Однако лучше всего все же выбирать продукт со свежим сроком изготовления. Чем меньше времени прошло с момента производства, тем выше вероятность сохранения вкусовых качеств и отсутствия вредных бактерий.