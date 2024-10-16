"Купувати" или "купляти"? Никогда не догадаетесь, какое из этих слов ошибка

В украинском языке встречаются языковые покручи. Это слова, происходящие от неправильного перевода с русского языка. И среди них популярное слово "купляти".

Что не так с этим словом и как сказать правильно, чтобы больше не ошибиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда и учителя по украинскому языку Александра Авраменко на канале в YouTube .

По словам языковеда, в толковых словарях украинского языка есть два слова - "купувати" и "купляти", и оба имеют одинаковое значение: приобретение чего-то.

Однако "купляти" имеет отметки "розмовне" и "рідковживане", а это означает, что слова "купляти" лучше избегать во время разговора.

"Наверное, он образован от русского слова "купля". А на украинском правильно будет - "купівля". Недаром использование слова "купляти" словари ограничивают", - отмечает Авраменко.

Он добавил, что слово "купляти" - это классический языковой покруч. То есть, слово, которое создали из подобного русского и перекрутили для использования в украинском.

"Купляти" - это языковой покруч. А тем, кто стремится говорить на изысканном украинском, советую употреблять форму "купувати", - подчеркнул языковед.

Кстати, говорить "купляти оптом дешевше" - тоже неправильно. Украинцы часто используют слова "опт" и "розніца", но на самом деле таких терминов в украинском языке нет. Это русизмы, глубоко укоренившиеся в разговорный язык украинцев.