Купити хороше автокрісло для дитини: що важливо знати батькам

Що потрібно зробити перед покупкою автокрісла перш за все?

Відповідь проста - уважно прочитати інструкцію до вашого автомобіля.

Наприклад, у світі є кілька різних систем кріплення дитячих автокрісел:

За допомогою штатних ременів безпеки

Система UAS

Система LATCH

Система ISOFIX

Немає даних про те, що будь-яка система кріплень краще або гірше захищає дитину. Головною проблемою при використанні автокрісел, що значно погіршує їх захисну функцію є вірна їх установка в машині.

Згідно з деякими опитуваннями, що проводилися в США (до впровадження системи LATCH) 8 з 10 крісел були встановлені невірно. Більш сучасні системи кріплення, а саме Latch і ISOFIX, розроблені так, щоб їх не можна було встановити неправильно.

LATCH переважно використовується в Америці, ISOFIX - в Європі. Автомобілі, випущені після 1 вересня 2002 року в Америці і після 2011 року в Європі повинні мати систему кріплення LATCH або ISOFIX відповідно. Але вони не обов'язкові в тих автомобілях, які зараз у використанні, тому що зазвичай будь-яке сучасне крісло можна зафіксувати стандартним ременем безпеки.

Слід пам'ятати, що при такому варіанті фіксації збільшується ризик неправильної його установки, а це впливає на безпеку.

Також слід пам'ятати, що деякі сучасні дитячі крісла модифіковані для установки в авто конкретної марки або навіть моделі, і можуть не мати можливість фіксації стандартним ременем безпеки.

Тому слід до того, як ви підете в магазин прочитати не тільки інструкцію до вашого автомобіля, а й інструкцію до попередньо обраної вами моделі автокрісла. А в магазині слід обов'язково уточнити у консультанта особливості способу його фіксації в авто.

Поради для батьків

Купуючи автокрісло, пам'ятайте, що жодне сертифіковане автокрісло не є "кращим" або "безпечним".

Автокрісла повинні відповідати стандартам безпеки:

ECE R44/03

ECE R 44/04,

i-Size (UN R129)

FMVSS 213

CMVSS 213

Ніколи не використовуйте автокрісло, якщо:

Воно занадто старе. Подивіться на етикетці дату виготовлення сидіння. Зверніться до виробника, щоб дізнатися, скільки часу він рекомендує використовувати сидіння.

На ньому є видимі пошкодження.

Немає етикетки з датою виготовлення і номером моделі.

До якого у вас немає інструкції. Треба розуміти, як правильно встановлювати крісло в авто, як правильно ним користуватися і вирішувати деякі часті проблеми.

Відсутні будь-які частини. Автокрісла часто продають без деяких елементів їх конструкції. Зверніться до виробника, щоб переконатися, що ви можете отримати необхідні деталі.

Чи можна купувати б/в автокрісло?

В ідеалі не купувати і не використовувати б/в дитяче автокрісло. Також бажано не передавати крісло від старшої вашої дитини до меншої.

Покриття, наповнювач та інші матеріали поступово руйнуються при щоденному використанні, що може знизити ефективність його захисту.

Також купуючи вживане автокрісло ви не можете бути впевнені, чи не було воно в аварії.