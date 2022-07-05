Купить хорошее автокресло для ребенка: что важно знать родителям

Что нужно сделать перед покупкой автокресла прежде всего?

Ответ прост - внимательно прочитать инструкцию к вашему автомобилю.

Например, в мире есть несколько разных систем крепления детских автокресел:

С помощью штатных ремней безопасности

Система UAS

Система LATCH

Система ISOFIX

Нет данных о том, что любая система креплений лучше или хуже защищает ребенка. Главной проблемой при использовании автокресел, что значительно ухудшает их защитную функцию является верная их установка в машине.

Согласно некоторым опросам, проводившимся в США (до внедрения системы LATCH) 8 из 10 кресел были установлены неверно. Более современные системы крепления, а именно LATCH и ISOFIX, разработаны так, чтобы их нельзя было установить неправильно.

LATCH преимущественно используется в Америке, ISOFIX- в Европе. Автомобили, выпущенные после 1 сентября 2002 года в Америке и после 2011 года в Европе должны иметь систему крепления LATCH или ISOFIX соответственно. Но они не обязательны в тех автомобилях, которые сейчас в использовании, потому что обычно любое современное кресло можно зафиксировать стандартным ремнем безопасности.

Следует помнить, что при таком варианте фиксации увеличивается риск неправильной его установки, а это влияет на безопасность.

Также следует помнить, что некоторые современные детские кресла модифицированы для установки в авто конкретной марки или даже модели, и могут не иметь возможность фиксации стандартным ремнем безопасности.

Поэтому следует до того, как вы отправитесь в магазин прочитать не только инструкцию к вашему автомобилю, но и инструкцию к предварительно выбранным вами моделям автокресла. А в магазине следует обязательно уточнить у консультанта особенности способа его фиксации в авто.

Советы для родителей

Покупая автокресло, помните, что ни одно сертифицированное автокресло не является "лучшим" или "безопасным".

Автокресла должны соответствовать стандартам безопасности:

ECE R44/03

ECE R 44/04,

i-Size (UN R129)

FMVSS 213

CMVSS 213

Никогда не используйте автокресло, если:

Оно слишком старое. Посмотрите на этикетке дату изготовления сиденья. Обратитесь к производителю, чтобы узнать, сколько времени он рекомендует использовать сиденье.

На нем есть видимые повреждения.

Нет этикетки с датой изготовления и номером модели.

К которому у вас нет инструкции. Надо понимать, как правильно устанавливать кресло в авто, как правильно им пользоваться и решать некоторые часто встречающиеся проблемы.

Отсутствуют какие-либо части. Автокресла часто продают без некоторых элементов их конструкции. Обратитесь к изготовителю, чтобы убедиться, что вы можете получить необходимые детали.

Можно ли покупать б/у автокресло?

В идеале не покупать и не использовать б/у детское автокресло. Также желательно не передавать кресло от старшего вашего ребенка к меньшему.

Покрытие, наполнитель и другие материалы постепенно разрушаются при ежедневном использовании, что может снизить эффективность его защиты.

Также покупая подержанное автокресло вы не можете быть уверены, не было ли оно в аварии.