Купить хорошее автокресло для ребенка: что важно знать родителям

Автокресло в машине - это гарантия безопасности в ней ребенка. Не стоит пренебрегать покупкой такой важной вещи.
На что обратить внимание, когда вы собрались приобрести автокресло, рассказал доказательный врач Виктор Кирейко.
Ответ прост - внимательно прочитать инструкцию к вашему автомобилю.
Например, в мире есть несколько разных систем крепления детских автокресел:
Нет данных о том, что любая система креплений лучше или хуже защищает ребенка. Главной проблемой при использовании автокресел, что значительно ухудшает их защитную функцию является верная их установка в машине.
Согласно некоторым опросам, проводившимся в США (до внедрения системы LATCH) 8 из 10 кресел были установлены неверно. Более современные системы крепления, а именно LATCH и ISOFIX, разработаны так, чтобы их нельзя было установить неправильно.
LATCH преимущественно используется в Америке, ISOFIX- в Европе. Автомобили, выпущенные после 1 сентября 2002 года в Америке и после 2011 года в Европе должны иметь систему крепления LATCH или ISOFIX соответственно. Но они не обязательны в тех автомобилях, которые сейчас в использовании, потому что обычно любое современное кресло можно зафиксировать стандартным ремнем безопасности.
Следует помнить, что при таком варианте фиксации увеличивается риск неправильной его установки, а это влияет на безопасность.
Также следует помнить, что некоторые современные детские кресла модифицированы для установки в авто конкретной марки или даже модели, и могут не иметь возможность фиксации стандартным ремнем безопасности.
Поэтому следует до того, как вы отправитесь в магазин прочитать не только инструкцию к вашему автомобилю, но и инструкцию к предварительно выбранным вами моделям автокресла. А в магазине следует обязательно уточнить у консультанта особенности способа его фиксации в авто.
Покупая автокресло, помните, что ни одно сертифицированное автокресло не является "лучшим" или "безопасным".
Автокресла должны соответствовать стандартам безопасности:
ECE R44/03
ECE R 44/04,
i-Size (UN R129)
FMVSS 213
CMVSS 213
Оно слишком старое. Посмотрите на этикетке дату изготовления сиденья. Обратитесь к производителю, чтобы узнать, сколько времени он рекомендует использовать сиденье.
На нем есть видимые повреждения.
Нет этикетки с датой изготовления и номером модели.
К которому у вас нет инструкции. Надо понимать, как правильно устанавливать кресло в авто, как правильно им пользоваться и решать некоторые часто встречающиеся проблемы.
Отсутствуют какие-либо части. Автокресла часто продают без некоторых элементов их конструкции. Обратитесь к изготовителю, чтобы убедиться, что вы можете получить необходимые детали.
В идеале не покупать и не использовать б/у детское автокресло. Также желательно не передавать кресло от старшего вашего ребенка к меньшему.
Покрытие, наполнитель и другие материалы постепенно разрушаются при ежедневном использовании, что может снизить эффективность его защиты.
Также покупая подержанное автокресло вы не можете быть уверены, не было ли оно в аварии.
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