Купили новый iPhone? Вот как быстро и без проблем перенести все данные за пару шагов

Обновление смартфона - это всегда приятно, но перенос данных со старого iPhone может показаться сложной задачей. К счастью, Apple предлагает несколько простых способов, позволяющих перенести все файлы, фото, приложения и настройки за считанные минуты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf.
Функция "Быстрый старт" встроена во все iPhone и iPad, начиная с iOS 11 и iPadOS 13. Она значительно упрощает процесс переноса данных, выполняя его автоматически. Вам даже не потребуется резервная копия данных, но старый iPhone должен быть под рукой.
Убедитесь, что ваш старый iPhone подключен к Wi-Fi и включен Bluetooth. Затем разместите оба устройства рядом, и на старом телефоне появится запрос на настройку нового.
После подтверждения Apple ID нужно отсканировать анимацию, чтобы связать устройства, и все данные - приложения, настройки, сообщения и фото - будут переданы на новый iPhone самостоятельно. Единственный минус - процесс может занять время, поэтому важно держать оба устройства рядом и заряженными.
Еще один способ переноса данных - через iCloud. При этом методе старый iPhone не нужен, но необходимо заранее создать резервную копию.
Как убедиться, что у вас есть актуальная копия:
Если возникают проблемы с синхронизацией, можно изучить распространенные ошибки iCloud и способы их устранения.
При настройке нового устройства выберите "Восстановить из резервной копии iCloud" и войдите в свой Apple ID. Затем выберите последнюю резервную копию и дождитесь завершения загрузки, не отключая устройство от сети.
Перенос через iTunes позволяет загрузить данные на новый iPhone с компьютера. Для этого потребуется резервная копия, созданная на Mac или ПК.
Как создать копию в iTunes:
После этого можно перенести данные на новый iPhone:
Один из самых быстрых способов переноса данных - проводное подключение. Для него потребуется кабель зарядки и оба iPhone. Тип кабеля зависит от моделей устройств:
Для iPhone 15, iPhone 16 и более новых моделей вам понадобится кабель USB-C для зарядки
Для переноса данных с iPhone 14 или более старой модели на iPhone 15 или новее нужен кабель Lightning–USB C
Если вы переносите данные с iPhone 14 или более старой модели на другой iPhone 14 или новее, вам понадобится адаптер Lightning–USB 3 для камеры и кабель Lightning–USB."
Подключите устройства друг к другу. Если у вас iPhone 14 или старше, сначала подсоедините адаптер к старому смартфону, затем используйте кабель для соединения с новым. Включите новый iPhone и следуйте инструкциям, выбрав "Перенести с iPhone" при появлении запроса.
Не отключайте устройства и следите за зарядом во время передачи данных. После завершения на новом iPhone появится вся информация со старого устройства.
Перенос данных - это только первый шаг после покупки нового iPhone. Не забудьте также настроить устройство по своим предпочтениям и включить важные функции.
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