Культовая рок-группа приедет в Украину: 5 их песен, от которых все сходят с ума

Группа The Rasmus была создана в 1994 году в Хельсинки. Тогда участники еще учились в старшей школе. В состав коллектива входят Лаури Юленен, Ээро Хейнонен, Паули Рантасалми и Янне Гейсканен.

Мировую известность музыканты получили в начале 2000-х, когда выпустили альбом "Dead Letters". Тогда их песня "In the Shadows" разрывала музыкальные чарты в нескольких странах.

Делимся самыми известными треками артистов:

"In the Shadows"



"First Day of My Life"



"No Fear"



"Livin' in a World Without You"



Что известно о приезде The Rasmus в Украину

Atlas продлится три дня и начнется 18 июля. The Rasmus будут выступать 19 числа и исполнят свои лучшие хиты, о чем сообщили организаторы.

Еще в 2022 году во время "Евровидения" в итальянском Турине вокалист коллектива Лаури Юленен пообещал обязательно снова сыграть в Украине:

"Мы очень хотим вернуться в Украину и снова пережить эти моменты вместе с вами", - сказал он.

Напомним, до полномасштабного вторжения России в Украину The Rasmus выступали здесь четыре раза, в частности в Киеве, Одессе, Днепре, Ужгороде и Тернополе.

В 2022-м они также в поддержку Украины вместе с Kalush Orchestra сняли клип "In The Shadows of Ukraine" о российско-украинской войне.