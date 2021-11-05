ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Культова АВВА випустила новий альбом вперше за 40 років: ці пісні вже стали сенсацією!

Новость на русском →
П'ятниця 05 листопада 2021 10:53
Культова АВВА випустила новий альбом вперше за 40 років: ці пісні вже стали сенсацією! Колаж РБК-Україна: АВВА випустила перший альбом за 40 років
Автор: Світлана Мащенко

Культова група АВВА випустила перший студійний альбом вперше за 40 років. Реліз збірки з десяти пісень під назвою Voyage відбувся 5 листопада, а перші два треки були представлені публіці ще у вересні.

Про що нові пісні, як вони звучать, і чому шведська група так довго мучила своїх фанів очікуванням - читайте нижче в матеріалі Styler.

Де можна послухати нові пісні

Треки доступні для прослуховування майже на всіх сервісах: Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer і iTunes Store.

Цікаво, що музиканти вирішили не винаходити велосипед, і зробили звучання дуже схожим на свої хіти 80-х. Музиканти кажуть, що "хотіли відтворити дух старої доброї АВВА".

Крім того АВВА вже анонсувала величезний концерт, який відбудеться в Лондоні в травні 2022-го року.

Стиль групи дещо осучаснили

Для презентації нового альбому були створені спеціальні костюми, в яких учасники колективу Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон, Анні-Фрід Лінгстад виглядають дуже яскраво і "діджитально".

Ось в такому вигляді учасники колективу запросили шанувальників з ними у "вояж".

Культова АВВА випустила новий альбом вперше за 40 років: ці пісні вже стали сенсацією!Культова АВВА випустила новий альбом вперше за 40 років: ці пісні вже стали сенсацією!

Фото: facebook.com/ABBAVoyage

ABBA і її шлях, довжиною майже в 50 років

Шведська поп-група існувала в 1972-1982 роках. Через десятиліття після розриву вони возз'єдналися в 2018-му році.

Колектив визнаний одним з найбільш успішних колективів за всю історію популярної музики і найуспішнішим з числа створених в Скандинавії. Записи групи по всьому світу були продані тиражем понад 350 мільйонів примірників.

А ще ABBA один з небагатьох музичних проектів, який злетів після Євробачення, перемогу в якому вони здобули в 1974 році з піснею Waterloo в англійському місті Брайтон.

Кінець знаменитого квартету був проголошений в 1982 році, через рік після виходу в листопаді 1981-го їх попереднього альбому "Visitors". Це було повною несподіванкою, адже крім музичної співпраці музикантів пов'язували і особисті стосунки. Агнета Фельтског і Бьорн Ульвеус були парою з 1969 року, одружилися вони з 1971-го. Анні Фрід Лінгстад і Бенні Андерсон були заручені в 1970 році, уклавши шлюб лише в 1978-му.

Культова АВВА випустила новий альбом вперше за 40 років: ці пісні вже стали сенсацією!Культова АВВА випустила новий альбом вперше за 40 років: ці пісні вже стали сенсацією!

Фото: учасники групи зараз і тоді (facebook.com/ABBAVoyage, Getty Images)

У січні 1979 року Ульвеус і Фельтског оголосили про розлучення. А в січні 1981-го офіційно розлучилися Бенні і Анні Фрід. І хоча артисти запевняли пресу, що це ніяк не вплине на їх творчість, дива не сталося.

11 грудня 1982 квартет востаннє виступив разом.

Але інтерес до їхньої музики - безсмертний. Так, збірник хітів Abba Gold, що вийшов в 1992 році, побив всі рекорди перебування в альбомних чартах. А в 1999-му творчість групи знову відродилося в мюзиклі "Mamma Mia!", який був екранізований в 2008-му, а потім перезнятий в 2018-му.

Незважаючи на спроби менеджерів умовити ABBA возз'єднатися, музиканти були категорично проти. Але все змінилося, коли в 2018-му артисти оголосили про завершення роботи над двома новими піснями: "I Still Have Faith in You" і "Don't Shut Me Down" - вони і стали двома першими синглами з нового альбому Voyage.

5 листопада був випущений повний збірник, до якого увійшли:

  • I Still Have Faith in You
  • When You Danced with Me
  • Little Things
  • Don’t Shut Me Down
  • Just a Notion
  • I Can Be That Woman
  • Keep an Eye on Dan
  • Bumblebee
  • No Doubt About It
  • Ode to Freedom

Пропонуємо послухати деякі з них, а також згадати старе звучання групи.

А ось такими ABBA пам'ятають чи не всі жителі планети:

Сьогодні Агнеті Фельтског - 71 рік, Бьорну Ульвеусу - 76, Бенні Андерссону - 74, Анні-Фрід Лінгстад - 75. Але вони своїм прикладом показують нам, що музика - вічна!

Раніше ми писали, що знятий у Києві відеокліп визнаний одним з найкращих у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
музыка АВВА
LITE
Стильний must have: стиліст склав чек-лист трендового зимового взуття 2021-2022
Стильний must have: стиліст склав чек-лист трендового зимового взуття 2021-2022