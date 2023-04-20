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Кулинарка поделилась рецептом десерта за 20 минут: стоит всего 32 гривны! (видео)

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Четверг 20 апреля 2023 20:56
Кулинарка поделилась рецептом десерта за 20 минут: стоит всего 32 гривны! (видео) Что приготовить из желе (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Обычное желе чаще всего просто заливают водой с желатином и оставляют застывать, реже - хозяйки любят делать торт с желе и сметаной. Однако даже из такого простого ингредиента, как желе, можно приготовить нечто гораздо интереснее.

Рецептом оригинальных желейных рулетиков поделилась блогер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления рулетиков вам нужно:

  • 200 мл воды
  • 2 пачки желе ваших любимых цветов

Приготовление

Для начала нужно растопить желе. Сделать это можно двумя способами.

Добавьте горячую воду и размешайте до однородности. Лучше брать в пропорции 1 пачку желе на 100 мл воды. Или добавьте холодную воду, подождите 15 минут и подогрейте смесь на огне до растопки желатина и сахара.

Следующим шагом одно желе охладите до комнатной температуры, другое охладите и взбивайте примерно 5 минут миксером до пышной пены.

Теперь объедините жидкое и взбитое желе, вылейте обе массы в форму. Емкость нужно заранее застелить пергаментом и смазать небольшим количеством масла. Положите готовый десерт в холодильник на час для стабилизации.

А теперь вынимайте, скручивайте в рулет и нарезайте на небольшие кусочки. От такого десерта в восторге будут не только дети, но и взрослые. Приятного аппетита!

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