Кулінар розповів, як швидко і просто приготувати смачну лазанью з куркою

В якості соусу-начинки, кулінар радить використовувати куряче м'ясо, приготоване будь-яким способом.

При цьому важливо, щоб курятина була дуже м'якою, фактично змішалася c соусом і стала розшаровуватися на волокна. Для цього курятину краще нарубати ножем або розібрати пальцями на дрібні шматочки, а не подрібнювати м'ясорубкою.

Інгредієнти для лазаньї з куркою

Курка - 1-1, 2 кг

Лазанья - 6-8 шт.

Вершкове масло - 100 г

Біле вино - 1-1,5 склянки

Молоко - 1 стакан

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Борошно - 1 ст. л.

Твердий сир (грюйер, емменталь, голландський, радомер) - 75 г

Коріння (селера, петрушка, морква, пастернак) за смаком

Спеції: сіль, перець чорний, лавровий лист, запашний перець, шафран, мускатний горіх.

Покрокове приготування лазаньї

Сергій радить взяти цілу курку, але можна приготувати її з будь-якого набору частин курки. Для соусу з тушкованого м'яса курки необхідні овочі - шматочки кореня селери і петрушки, пастернак і невелика морквина. Можна додати зубчик часнику для аромату.

Тушку курку розрубати на частини. Розтопіть чверть приготованого вершкового масла на сковороді і викладіть туди шматки нарубаної курки в один шар. Обсмажуйте перевертаючи без кришки до рум'янцю протягом 10-15 хвилин.

Очистіть овочі, наріжте великими шматками і додайте до обсмаженої курки. Посоліть за смаком і поперчіть, додайте 1-2 лаврових листки, кілька горошин запашного перцю і дрібку шафрану.

Залийте курку білим вином - сухим або напівсухим. Якщо вино занадто сухе, додайте 0,5 ч. л. цукру, долийте 1 склянку гарячої води.

Рідину потрібно довести до кипіння і протушкувати курку з овочами на невеликому вогні 45 хвилин.

Все зварене коріння, лавровий лист, витягніть і викиньте. Курку дістаньте, нехай трохи охолоне. Бульйон акуратно процідіть через сито.

Зніміть з курки м'ясо, а шкірку, кістки, великі шматки жиру викиньте. Курку можна порубати ножем або розібрати пальцями на волокна.

Очистіть цибулину і дрібно наріжте для обсмажування. Розтопіть в сковорідці ще частину вершкового масла, залишивши 50 г для соусу бешамель, обсмажте нарізану цибулю до м'якості і золотистого кольору.

Додайте до цибулі куряче м'ясо, обсмажте 5-7 хвилин і додайте курячий бульйон. Тушкуйте цю масу протягом 10 хвилин під кришкою, досоліть і поперчіть соус. Потім зніміть кришку, додайте вогню і доведіть соус до потрібної консистенції.

"Консистенція соусу повинна бути такою, коли вільна рідина з'являється при натисканні на м'ясо ложкою - курятина повинна бути вологою, але не плавати в рідині", - радить кулінар.

Приготуйте в окремій сковорідці соус бешамель

Візьміть окрему сковорідку, розтопіть вершкове масло, додайте 1 ст. л. борошна (з верхом). Помішуючи, обсмажте борошно з жиром. Додайте холодне молоко невеликими порціями, постійно помішуючи, поки соус не стане густим як сметана. Посоліть і поперчіть соус, можна додати дрібку мускатного горіха. Дайте покипіти соусу на самому слабкому вогні хвилин п'ять. Якщо соус занадто рідкий, можна додати дрібку борошна, якщо густий - молока або води.

При використанні сухої покупної пасти необхідно уточнити - чи вимагає паста лазанья попереднього відварювання або замочування. Якщо на пачці написано subito in forno - значить пасту не треба готувати перед запіканням, вона укладається сухою і готується під час запікання від вологи, яка є в соусі. Крім того, при готуванні паста набухає і втрачає форму - збільшується по площі. Тому, форма для запікання повинна бути трохи більше, ніж геометричні розміри сухої пасти.

У формочку відповідного розміру, в якій буде запікатися блюдо, викладіть на дно 1 ст. л. соусу з курки. Зверху покладіть лист сухої пасти, злегка притисніть. Акуратно змастіть суху пасту соусом бешамель, розподіливши його рівним шаром. Зверху викладіть соус з курки.

По черзі перекладіть шарами - соус - начинка з курки, лист сухої пасти, соус бешамель. Залежно від кількості соусу і розміру форми, шарів може бути від 6 до 8. Бажано, щоб вони вийшли однакової товщини.

Верхній лист пасти змастіть соусом бешамель - трохи більше, ніж змащені інші шари. Натріть сир на тертку і рясно посипте ним верхній шар пасти c соусом. Сир краще вибрати не самий твердий, щоб він плавився при запіканні. Найкраще - емменталь, грюйер, голландський сир або радомер.

Розігрійте духовку до 200 градусів і поставте в неї форму. З огляду на те, що страва має досить великий об'єм, значний час знадобиться для нагрівання соусу. Як тільки соус закипить, час термообробки становитиме близько 15 хвилин. Загальний час запікання - менше 1 години. Необхідно, щоб сирна скоринка почала рум'янитися. Золотиста скоринка сиру - ознака готовності страви.

Ножем відокремте листи пасти і соусу від стінки форми, розріжте лазанью з курки на чотири частини. За допомогою лопатки акуратно перекладіть пасту c соусом на тарілку, намагаючись, щоб лазанья не розвалилася.